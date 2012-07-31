亚股上扬 投资者谨慎期待欧央行和美联储刺激新政

* MSCI明晟亚太地区(除日本)股指涨1%,创5月11日以来高位

* 日本PMI下滑速度为2011年地震以来最快

* 澳元兑欧元保持在纪录高位附近,兑美元触及四个月高点

路透东京7月31日电---亚洲股市周二上扬,因投资者预期欧洲央行(ECB)和美国联邦储备委员会(美联储, FED)将在本周会议上公布新刺激计划,但对欧洲央行举措长期效果的质疑情绪限制了欧元涨幅.

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨1%,至5月11日以来的最高位,并有望录得3.2%的月度涨幅,去年7月表现几近持平.

为期三年的欧元区债务危机对亚洲的影响在周二表现的很明显.日本7月制造业活动以去年地震和海啸以来最快的速度萎缩,因欧洲和中国经济的放缓打击日本商品的海外需求.

市场揣测欧洲央行可能在周四的会议上重启债券购买计划,以拉低处於升势的西班牙和意大利的借贷成本,这一揣测一直支撑着市场人气.但部分因为德国多次表达了对这一作法的反对,不确定性仍挥之不去.

美联储亦面临采取行动的更大压力,但许多分析师预计,美联储在9月前不会祭出进一步的宽松举措.美联储周二将开启为期两日的利率政策会议,周五将公布关键的非农就业报告.

"市场正受到略微利好的人气支撑.对即将召开的央行会议的乐观情绪和亚洲数据亦支撑市场,"IG Markets市场策略师Stan Shamu谈及澳洲6月建筑许可降幅小於预期时称.

美国股票周一大多收平盘,因股市创下今年迄今最佳的两日表现後,投资者暂作歇息,此外欧洲股市触及三个月高位,收於重要技术水平之上.

日本股市日经指数.N225涨0.5%..TCN

欧元兑美元微涨0.2%,至1.2285美元,仍低於周五所及三周高位1.2390美元,但远高於上周所及两年低位约1.2042美元.欧元兑日圆亦涨0.2%,至95.95日圆.

澳元兑美元周二触及1.0530美元左右的四个月高位,澳元兑欧元在海外市场亦创纪录高点约1.1646澳元,因市场对於央行出台货币刺激政策的预期激励投资者买入高收益货币.

但市场对欧洲央行推出举措的效果仍保持谨慎,因投资者怀疑央行的举动是否足以解决欧元区财政问题.

"即便欧洲央行恢复购债计画,欧元的上涨也可能正好遭遇卖盘."野村信托银行外汇经理Hideki Amikura称,并指出欧元充其量也只能涨到约98日圆.

对欧洲央行即将采取行动的预期周一支撑意大利公债标售,该国售出54.8亿欧元债券,接近计画发行量区间的高端.意大利指标10年期公债借款成本降至6%下方,为4月以来首次.但10年券收益率仍在接近6%的高位.

**疑虑仍存**

布兰特原油持於每桶106美元上方,但受限於投资者的审慎心态,市场认为欧洲央行或美联储的任何心刺激举措可能不足以恢复经济.

期铜上涨0.5%至每吨7,579.25美元,受刺激期望、美元疲弱和股市等风险资产涨势的支撑.

现货金持稳於每盎司约1,623.21美元,投资者审慎等待货币政策决议,此为推动金价的关键因素.

黄金因投资人欠缺强劲的买兴而难以升至重要阻力位上方.全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust持仓量上周为连续第五周流出,为约18个月来最长连降纪录,且7月可能创下30.9吨的今年最大单月流出量.

周二稍晚,印度央行料将维持利率不变,对高通胀的担忧甚过於近10年来最低成长情况.

欧债危机已损及经济活动,打压全球士气,7月Markit/日本资材管理协会(JMMA)日本制造业采购经理人指数(PMI)经季节调整後降至47.9,低於6月的49.9.

周一时欧盟执委会的景气指数显示7月欧元区企业信心降至34个月低位,接近雷曼兄弟破产後所见到的水准.

亚洲信贷市场持稳,周一时亚洲日本除外投资级指数利差在成交量偏少的情况下降至4月初以来最低水准.(完)

--编译/审校 洪曦/兰秀娟/许娜/张若琪/戴素萍/隋芬/徐文焰/侯向明

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