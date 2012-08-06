亚股和欧元扬升 因欧洲有望采取行动应对债务危机

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数劲扬1.6%至三个月高位

* 欧元兑美元触及一个月高位

* 投资者关注中国数据

* 油价下滑但金价上升,因美国回落

路透东京8月6日电---亚洲股市周一劲扬至三个月高位,欧元兑美元触及一个月高点,因美国就业数据好於预期且欧洲有望采取行动应对欧债危机,提振风险意愿.

但谨慎情绪可能持续直至采取具体措施,而这可能是几周以後的事.同时投资者指望周四起开始出炉的贸易、银行贷款和投资等中国数据,可以给全球经济前景带来进一步提振.

中国人民银行周日表示要加强对货币政策的微调,改进并完善信贷政策以支持实体经济发展.

在欧元区债务危机牵绊着全球的经济活动之际,东南亚最大的经济体--印尼周一可能会公布其第二季国内生产总值(GDP)增长6.1%,暗示该国曾经热络的经济正开始降温,并且说明面对全球放缓该国欠缺韧性.

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨1.6%,至三个月最高位.香港股市.HSI上扬2%,成为该地区表现最佳的股指之一.日本股市日经指数.N225跳涨1.7%.

"资金转移至高风险资产的时刻已到,因市场进一步下跌的空间相当有限."东京Astmax Investments大宗商品基金经理Tetsu Emori表示.

"投资人可能会问,为什麽当欧洲央行及美联储双双称将在必要时采取行动时而他们进行抛售.两大央行从没说过会不会采取行动."

他说,回顾过去,6月可能是转折点,当时欧洲决策人士就一广泛的架构达成协议,以拯救欧元区内问题银行,而市场过去一个月的剧烈波动只会有助於底部更为巩固.

欧洲股市周五升至四个月高点,欧元大涨,因投资人重新评欧洲央行周四政策会议声明;该声明暗示将会提出政策措施来遏制西班牙借款成本上涨.

美国就业数据优於预期周五引发债券和美元等避险仓位的平仓,并提振欧美股市和油市上涨.在此同时,失业率上升使多数分析师仍预期美联储可能最快9月会出台更多货币刺激举措.

"我们认为央行采取进一步举措的可能性仍高,特别是在欧洲...这对风险资产有利."巴克莱资本分析师在研究报告中称.

欧元/美元周一稍早升至1.2444的7月5日以来高位,美元/日圆报78.41,脱离周五所及的两周高点78.77.上周五避险需求减弱打压日圆.

"当人们考虑到某些积极因素可能成真时,欧元就可能略有反弹,即使这些因素成真需要时间,"瑞银驻东京日本外汇交易部主管Hiroshi Maeba谈及欧洲央行可能采取的行动时称.

**风险胃纳回升**

亚洲信用市场对较高风险资产的信心回升,令iTraxx日本以外亚洲投资级指数利差缩窄7个基点.

油价在周五扬升後回落,布兰特原油下跌0.4%至每桶108.47美元.美国原油期货跌0.3%至每桶91.17美元.

随着美元下跌且欧元上涨,现货金小升0.1%至每盎司1,604.86美元.

"目前任何改善情况都是正面消息,近来有太多疲弱的状况,"F.W. Holst研究经理David Spry说."市场是随着信心起伏,受到全球市场情势影响."

随着避险情绪减弱,芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX周五下跌11%,收报15.64.一些分析师提醒,该指数接近13.70-15.30支撑区域,趋势上通常至少会引起一次间歇性反转.

西班牙经济部长周日对一报纸表示,目前西班牙已经解决了大多数今年内的债务需要,所以有时间等待全面欧洲救助涉及的内容得到明确.周五该国首相曾暗示可能寻求救助.

希腊有32亿欧元的债券将於8月20日到期,希腊副财长称,该国倾向於发行国库券以填补本月的资金缺口,因国际检察人员要到下个月才能对该国预算削减努力作出最终裁定.(完)

--编译 石冠兰/兰秀娟/张明钧/张若琪/王冠中/王翔琼;审校 隋芬/吴云凌/田建华/戴素萍/侯向明/张荻

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