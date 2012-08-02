审计署：部分地区违规使用17.39亿元社保资金

德国地方政府决定向中国海航集团出售哈恩机场
德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
路透北京8月2日电---中国审计署周四公布全国社会保障资金审计结果,部分地区扩大范围支出或违规运营社会保障资金共17.39亿元人民币.
审计署网站周四刊发的公告还显示,部分经办机构审核不严格,向不符合条件的人员发放待遇或报销费用共18.52亿元.
统计局并称,通过审计整改,截至2012年7月25日,已归还扩大范围支出资金、清理违规投资运营资金以及追回被骗取和多支付资金等26.62亿元.
中国2011年末18项社会保障资金累计结余3.11万亿元,比2005年增长4.35倍.(完)
--发稿 张胜男; 审校 黄凯
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德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
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