澳洲国库部长称寻求澳元和人民币直接兑换的可能性

路透香港7月11日电---澳洲国库部长斯万(Wayne Swan)周三称,将与香港和北京探讨澳元与人民币直接兑换的可能性,以降低两国在贸易方面的成本.

他在香港出席一论坛时并宣布,将与香港就人民币贸易和投资展开对话.两地的银行家及其他商界领袖将参与该对话平台,以最大化区域内人民币贸易和投资带来的机遇.

澳洲财政部、澳洲央行(RBA)及香港金管局将为该对话平台提供协助.

"我一定会与香港和北京的同僚围绕人民币国际化探讨一系列问题,包括澳元和人民币未来某个时点在中国内地交易方面直接可兑换,而无需通过美元定价的潜力."斯万称.

他并表示,澳元是世界第五大交易货币,澳元/美元是世界第四大最具流动性的货币对,这意味着全球投资者可以高效地获得澳元并鼓励其对澳洲的投资.澳大利亚公司预计人民币国际化会同样促进其进入中国.

中国是澳大利亚最大的贸易夥伴,也是其矿产和油气资源的主要进口方.2011年,两国的双边贸易额达到1,200亿美元.

澳元去年11月在中国银行间外汇市场开始挂牌交易,澳洲并於今年3月与中国央行签订货币互换协议,金额为2,000亿元人民币.

香港财政司司长曾俊华在同一场合表示,欢迎澳大利亚利用香港的平台发展人民币业务.

他指出,去年中国整体贸易中约7%用人民币结算,据估算到2015年这一比例将达到30%.(完)

--记者 陈敏; 审校 乔艳红

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