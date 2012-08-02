澳洲矿商Sundance称正与汉龙矿业重新协商收购价格

东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透悉尼8月2日电---澳洲矿商Sundance Resources(SDL.AX)周四称,目前正与提出收购的中国汉龙矿业磋商一个"合理收购价",这暗示了收购价格可能下调.
汉龙矿业的媒体负责人周三对路透表示,收购Sundance的计划已获得国家发改委的批准.
汉龙矿业另一高层透露,公司正试图协商调降对Sundance的收购价,因後者股价已较两家公司此前协商的每股0.57澳元收购价跌去逾40%.该报价对Sundance的估值是17.4亿澳元.(完)
--编译 隋芬;审校 王兴亚
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