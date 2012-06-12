奥地利财长称意大利亦可能需要金援 欧债危机风险升温

* 奥地利财长称意大利借款成本高企可能促使该国寻求金援

* 意大利总理蒙蒂称这种言论"完全不合适"

* 西班牙和意大利债券收益率上涨,西班牙收益率触及欧元问世以来最高

* 欧盟和欧洲央行呼吁提早创立欧元区银行业联盟

路透维也纳/罗马6月12日电---奥地利财政部长费克特(Maria Fekter)称因借款成本处於高位,意大利可能需要金融援助,这令欧洲债务危机风险升温.不过意大利总理周二强烈否认费克特的说法.

费克特的说法引燃投资者对於欧洲持续两年半的动荡局面远未结束的忧虑.荷兰财长Jan Kees de Jager称欧元区"距离稳定仍很遥远",则加深了这种忧虑.

欧元区财长周六同意向西班牙提供最多1,000亿欧元(1,250亿美元)的贷款,用於支撑该国摇摇欲坠的银行业,不过很多市场人士将其视为又一个创可贴式的解决方式.西班牙10年期公债收益率(殖利率)飙升至6.81%,创1999年欧元问世以来最高.

费克特周一晚间在一个电视采访中说,在向希腊、葡萄牙、爱尔兰以及西班牙提供支持後,欧元区救助基金可能不足以对意大利提供援助.

"意大利必须设法摆脱巨额赤字和债务,但鉴於意大利在市场上进行再融资所支付的高利率,当然他们可能也将需要支援,"费克特称.

她周二试图软化其论调,称她并未暗示意大利计划申请援助.

当一家德国电视台提问意大利是否需要援助时,意大利总理蒙蒂说,"我认为不需要."

稍早,蒙蒂表示,费克特作为欧盟成员国的财长,其言论是"非常不适宜的".欧元区官员称,这些言论完全无所助益.

意大利10年期公债收益率(殖利率)进一步上扬,因银行业援助协议未能缓解市场对西班牙政府自行融资能力的疑虑,加剧了问题扩散的担忧.

投资者亦担心本周日希腊选举的结果,这将决定该国在欧元区的去留.

信用评级机构惠誉表示,本次银行业救援行动可能有助於稳定西班牙的主权债务评级,应该不会对其它欧元区国家产生直接影响.惠誉在上周将西班牙主权评级调降三个级距至BBB.

尽管意大利的财政赤字和失业情况要好於西班牙,而且其银行业没有房地产危机的风险敞口,但外界仍然怀疑,在严重经济衰退令国际投资者倍感忧虑之际,意大利当局是否有能力让国家安然度过危机.

如果经济在经历了10年的停滞後仍然无法开始增长,那麽罗马当局在降低债务方面将面临越来越多的困难.目前意大利政府的负债与国内生产总值(GDP)之比高达120%,在欧元区仅次于希腊.欧元区危机图表请点选(r.reuters.com/hyb65p)

**银行业同盟**

欧盟(EU)执委会主席巴罗索,欧洲央行管理委员会成员诺亚和法国财政部长莫斯可维西周二均呼吁采取迅速行动,建立欧元区银行业同盟.

巴罗索对金融时报表示,到2013年,一家跨境银行业监管机构,一项存款担保机制以及一个银行业处置基金将会建立,不过不会对欧盟协定进行修改.

欧盟金主德国至今反对建立存款担保机制或处置基金,称这或将需要修改协定.

在费克特发表坦率言论前,意大利工业部长否认了罗马可能需要外部援助的观点,称意大利政府采取的改革措施已经稳定了经济.

德国政府经济顾问委员会成员Lars Feld也表示了同样担忧,他对路透称意大利或许是下一个需要援助的国家.

"解决西班牙的问题将给市场带来一段平静期,但意大利出现问题的机率并非很小,特别是所承诺的就业市场改革结果并不那麽果敢,"Feld说.

欧盟官员们对费克特关於意大利的最新言论表示恼怒.

"问题是市场对此很敏感...记者写出来是一回事,欧元区部长说出来是另一回事.言论纪律非常重要,但她似乎不懂这一点,"一位匿名的欧元区官员称.

意大利主要的经济报纸Il Sole 24 Ore呼吁德国及早挽救欧元区.

德国总理默克尔反对发行欧元区共同债券,并称作为政治联盟的一部分,成员国必须同意将更多预算主权转移给欧盟机构,她才会同意考虑(发行共同债券)这种想法.(完)

--编译 杜明霞/王兴亚/郑茵;审校 张荻/张涛

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