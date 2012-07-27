受汽车业销售放缓牵连 美国第二季经济增长料减速

* 第二季经济环比年率初值料为增长1.5%

* 汽车业料拖累消费支出增长

* 库存增长与政府支出放慢可能拉低GDP增长率

* 住宅与非住宅建设鲜有亮点

路透华盛顿7月24日电---美国第二季经济增速可能为一年以来最慢,由於汽车需求退潮.该数据可能助推美国联邦储备委员会(美联储,FED)向进一步放宽货币政策更进一步.

根据一项路透调查,美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值料为增长1.5%,为2011年第二季以来最低.

分析师称,尽管美联储官员声称联储已经预计到第二季GDP数据会疲软,但报告细节以及第三季迄今出炉的低迷数据,将促使联储出台更多政策举措.

"当他们不仅观察第二季数据,也将第三季的初期指标纳入考虑范围时,就应当能够看出,如果不提供进一步的政策支持,经济就不大可能在近期内出现反弹."法国巴黎银行驻纽约的资深分析师Jeremy Lawson表示.

美国经济在第一季环比年率为增长1.9%.商务部将在周五1230GMT公布第二季GDP数据初值.

下周美联储政策制定者将在为期两天的会议上,对该数据进行解析.分析师们预计美联储会议不会宣布新的政策决定.上月美联储将"卖短买长"操作延长至今年底以推低借贷成本.

多数人相信,美联储将在9月宣布第三轮公债购买计划,或量化宽松政策.疲弱的美国经济,或许会让总统奥巴马在参加11月大选时失去连任机会.

"(经济增长率)越接近1%,人们就越容易开始发问,经济是否陷入了停滞?"花旗美国首席分析师Robert DiClemente称.

"我认为经济很有可能勉强前行,但这可能需要美联储在某一时刻采取新措施."

来自欧债危机的阻力,以及有关年底前後美国高税负和政府大幅削减支出的担忧已经打击了市场信心、消费者支出和企业招聘活动.

美国GDP报告料会确认第一季中大部分支持增长的要素(其中包括异常温暖的冬季),是暂时性的,并凸显出美国经济易受全球局势变化冲击的脆弱程度.

**增长低於趋势水平**

今年以来的美国经济增长一直低於2-2.5%的水平,分析师称这是美国失业率保持稳定需达到的经济增速.第二季预期中的经济增长放缓,主要将反映在汽车销售较前季下滑.

去年第四季,美国汽车旺销提振消费者支出.因日本大地震和海啸导致去年汽车生产中断,经销商手中没有消费者想要购买的车型,使得购车需求受到压抑.

"消费者大笔花钱的局面延续至今年3月份.第二季汽车销售低於第一季,拖累消费者支出增长率处於较低水平,"DiClemente说.

今年首季,汽车销售和生产占美国国内生产总值(GDP)的60%左右,对消费者开支增长2.5%的贡献很大.第二季消费者支出增长率料回落至1-1.5%.

鉴於国内需求低迷,企业补充库存的步伐可能低於首季.这预示库存因素恐将略微拖累经济增长.

增长疲弱的其他原因还包括制造业.该行业也受到全球需求放慢所伤.

进出口预计均温和增长,帮助收窄贸易逆差,但最多也只是对经济增长略有贡献.

政府支出预计连续第七个季度收缩,但分析师仍谨慎乐观地认为,在连续两季大幅削减之後,国防支出降幅将减小.

州和地区政府支出情况预计不会好转,这一因素整体上对复苏构成拖累.

"各种因素综合来看,经济增长在第三季仍将缓慢."ITG投资研究公司首席分析师Steve Blitz说.

但经济并非一片黑暗,企业在设备与软件方面的支出预计有所增长,即便当季的企业信心指标疲软.

第二季石油与天然气钻探活动活跃可能对非住宅建设有所提振.

住宅建设可能强劲增长,但增速将较第一季的20%放慢.

政府还将公布2009年以来的GDP修正值,今年第一季的经济增长数据有可能上修.

经济增长数据的一个替代指标--国民总收入(GDI)第一季增长率为3.1%.通常而言,GDP修正值的趋势是向GDI靠拢,但GDI数据也会被修正.

"如果看一下GDI数据,它暗示GDP数据可能倾向於上修,不过以前大家也曾作出过这种设想,但实际数据却让人大跌眼镜."ITG投资研究公司的Blitz表示.

--编译 徐文焰/洪曦/肖群英;审校 田建华/戴素萍

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