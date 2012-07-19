潘基文谴责叙利亚炸弹攻击事件

路透北京7月19日电---联合国秘书长潘基文周四表示,警惕叙利亚暴力冲突升级,并表示他"强烈谴责"发生在大马士革的炸弹攻击事件.此次攻击导致叙国国防部长以及总统阿萨德的姊夫丧生.

联合国透过邮件发布的声明表示,潘基文"亦严正关切叙利亚安全部队在大马士革地区持续对平民动用重型武器的报导,尽管政府数次保证这种武器将被撤除."

潘基文正在中国进行为期三日的访问,由於叙利亚紧张局势升级,他呼吁安理会成员采取集体和有效的行动.

"时间是最重要的,"他说,"叙利亚人民已经受苦太久,血腥暴力必须现在就停止."(完)

--编译 沈以文;审校 白云/丁琦

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。