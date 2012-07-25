为刺激银行放贷 欧洲央行琢磨丹麦负存款利率做法

路透法兰克福7月24日电---欧洲央行或许很快就会成为第一个试用存款负利率的全球主要央行,以企图强迫银行业者放贷.

负利率实际上等於是银行业者付钱把存款放在欧洲央行,一些央行官员希望这种做法可以迫使银行业者转而进行放贷,减少囤积现金.

欧洲央行已经有点往这个方向前进.央行7月跨入了前所未见的领域,主要再融资利率调降至纪录新低0.75%,隔夜存款利率降至零.

在那之後,欧洲央行执委科尔及管理委员会委员克诺特暗示必要时可能进一步降息,显示他们并不害怕尝试让存款利率降至负值,一些经济分析师因而预测最快9月就会这样做.

这种做法已经超越多数央行的常见手法,因此欧洲央行现在正密切注意丹麦情况;丹麦在7月实施了负银行利率.

虽然这个构想表面上看来不错,但很多人质疑,在回避风险气氛如火如荼之际,这个办法是否能够奏效.

负0.25%的利率,也就是向存款收取0.25%的费用,或许仍不足以驱使银行业者去大买资产,借钱给家庭、企业或其他银行.

"即使推出负利率,这也不会让银行业者再度借钱给次级对象,"花旗集团欧元区首席经济分析师Juergen Michels称."负利率仍然会胜过把现金放在金库里."

多数银行业者现在不愿放贷,是因为彼此缺乏信任,即使因此而受到惩罚,这个现象或许也不会改变.

一名欧元区央行官员认为,负0.5%的存款利率,可能是刺激银行开始囤积实体现金的门槛.

欧洲央行货币市场专家团队日前一项风险管理行为调查显示,75%受访者表示,存款利率为零或负值,不会改变他们对欧洲央行隔夜存款工具的使用.

这个团队最近一次例行会议的记录显示,负利率对市场活动或交易及银行获利能力的影响,也引发担忧.

德国、荷兰、比利时及卢森堡等欧元区核心国家的银行,是欧洲央行存款工具的最大使用者,摩根大通指出,如果实施0.25%负利率,这些银行每年要为超额准备金付给欧洲央行约20亿欧元.

**丹麦模式**

这时候就要回头看看丹麦了.

丹麦央行的政策目标是维持丹麦克朗兑欧元持稳於一个狭幅区间,在欧洲央行7月降息後,丹麦央行随即调降央行存款利率至负0.20%,以抑制丹麦克朗走强.

在近代历史中,瑞典央行在2009年率先实施负利率.

丹麦同时还设有一项限制,对银行存放在央行准备金活期帐户的金额设限.

若整体金融体系放在央行的金额超过697亿丹麦克朗(94亿欧元),新增加的现金就会自动纳入负利率工具之下.

欧洲央行或许会需要类似的机制.

目前而言,欧洲央行以主要再融资利率支付利息给法定准备金,但超额准备金则无.

当欧洲央行7月将存款利率降至零,许多银行的反应便是将资金由欧洲央行存款工具转移到央行准备金活期帐户.

苏格兰皇家银行(RBS)经济分析师预测,欧洲央行暗示实施负存款利率的讯号,将是调整银行超额准备金的管理方式,例如开始以零利率或存款利率--两者取其低者--对超额准备金支付利息.

RBS并表示,欧洲央行有可能在8月政策会议便这样做.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张若琪

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