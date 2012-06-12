加拿大央行总裁卡尼呼吁欧洲组建银行业联盟

2012年6月11日，加拿大央行总裁卡尼在蒙特利尔美洲国际经济论坛上发表演讲。卡尼在周二的广播专访中表示，依据援助西班牙的协议，欧洲领导人应在6月28-29日的欧盟峰会上同意成立银行业联盟。 REUTERS/Christinne Muschi

路透渥太华6月12日电---加拿大央行总裁卡尼在周二的广播专访中表示,依据援助西班牙的协议,欧洲领导人应在6月28-29日的欧盟峰会上同意成立银行业联盟.卡尼也是20国集团(G20)金融稳定委员会主席.

"届时,他们可扩展并为周六援助西班牙的动议奠定更稳固的基础.也就是说,创建欧洲银行业联盟.这是很重要的,"卡尼在接受加拿大广播公司法语新闻台RDI television专访时表示.

多名欧洲官员周二呼吁,应迅速行动建立欧元区银行业联盟,其中可能包括设立跨境银行监管机构,制定存款担保计划以及成立银行问题解决基金.

卡尼称,欧元区财长周六达成协议向西班牙提供最多1,000亿欧元(1,250亿美元),用於支持该国银行业,这令欧元区向成立银行业联盟迈进了一步.

"欧洲当局通过这些举措,正开始切断国家与银行之间的联系."他说,"这是成立银行业联盟的优势之一.正如在加拿大一样,国内一家银行的健康状况并不是地方的事情,而是整个国家的事情."

当被问及加拿大货币政策时,卡尼并未排除年底前升息的可能性.

"这取决於加拿大国内外因素的演变.稍稍撤回一些现有的货币政策刺激举措,将会是适宜的.让我们拭目以待."他说.

加拿大央行在6月5日维持指标利率在1%不变,一如市场预期.该央行并再次释出之後可能加息的讯号,但以前的强硬措辞有所软化,称加息要视经济能否持续增长而定.

卡尼说,自央行上次在4月发表声明以来,欧债危机以及金融市场形势恶化,促使央行的语调发生变化.

"但加拿大的根本经济趋势几乎和从前一样."他说.

卡尼表示不赞同加拿大反对派领导人Thomas Mulcair的说法.後者认为,加元走势强劲是由於该国出口的石油在国际市场上价格较高,这种趋势将会产生一种叫做"荷兰病(Dutch Disease)的现象,从而危及国内制造业.

"这过於简单.影响加元的因素要比这种或那种物价,这种或那种利率复杂得多.影响因素有多种,我国经济一体化程度也高得多."

"我完完全全反对这一观点."(完)

--编译 肖群英/徐文焰/郑茵;审校 张荻/杜明霞/李爽

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