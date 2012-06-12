加拿大央行总裁卡尼呼吁欧洲组建银行业联盟

调查：俄罗斯经济2017年有望复苏 结束连续两年萎缩局面
路透莫斯科2月28日 - 周二公布的一项路透调查显示，俄罗斯经济今年有望恢复增长，受消费者需求及投资回升提振，同时预计通胀维持低位且卢布持稳。
路透渥太华6月12日电---加拿大央行总裁卡尼在周二的广播专访中表示,依据援助西班牙的协议,欧洲领导人应在6月28-29日的欧盟峰会上同意成立银行业联盟.卡尼也是20国集团(G20)金融稳定委员会主席.
"届时,他们可扩展并为周六援助西班牙的动议奠定更稳固的基础.也就是说,创建欧洲银行业联盟.这是很重要的,"卡尼在接受加拿大广播公司法语新闻台RDI television专访时表示.
多名欧洲官员周二呼吁,应迅速行动建立欧元区银行业联盟,其中可能包括设立跨境银行监管机构,制定存款担保计划以及成立银行问题解决基金.
卡尼称,欧元区财长周六达成协议向西班牙提供最多1,000亿欧元(1,250亿美元),用於支持该国银行业,这令欧元区向成立银行业联盟迈进了一步.
"欧洲当局通过这些举措,正开始切断国家与银行之间的联系."他说,"这是成立银行业联盟的优势之一.正如在加拿大一样,国内一家银行的健康状况并不是地方的事情,而是整个国家的事情."
当被问及加拿大货币政策时,卡尼并未排除年底前升息的可能性.
"这取决於加拿大国内外因素的演变.稍稍撤回一些现有的货币政策刺激举措,将会是适宜的.让我们拭目以待."他说.
加拿大央行在6月5日维持指标利率在1%不变,一如市场预期.该央行并再次释出之後可能加息的讯号,但以前的强硬措辞有所软化,称加息要视经济能否持续增长而定.
卡尼说,自央行上次在4月发表声明以来,欧债危机以及金融市场形势恶化,促使央行的语调发生变化.
"但加拿大的根本经济趋势几乎和从前一样."他说.
卡尼表示不赞同加拿大反对派领导人Thomas Mulcair的说法.後者认为,加元走势强劲是由於该国出口的石油在国际市场上价格较高,这种趋势将会产生一种叫做"荷兰病(Dutch Disease)的现象,从而危及国内制造业.
"这过於简单.影响加元的因素要比这种或那种物价,这种或那种利率复杂得多.影响因素有多种,我国经济一体化程度也高得多."
"我完完全全反对这一观点."(完)
--编译 肖群英/徐文焰/郑茵;审校 张荻/杜明霞/李爽
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科2月28日 - 周二公布的一项路透调查显示，俄罗斯经济今年有望恢复增长，受消费者需求及投资回升提振，同时预计通胀维持低位且卢布持稳。
路透2月28日 - 路透调查显示，2月美国基金经理建议的模型全球投资组合并无太大变化，等候全球经济与特朗普政策提案后续发展的更明晰信号。
路透伦敦2月28日 - 由于担心在即将到来的大选中右翼势力崛起，欧洲投资者将欧元区股票持仓调降至两年低点，并称他们在通过期权、黄金和做空法国债券对冲风险。