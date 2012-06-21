中国银行台北分行周五开业 为首家在台营运陆资银行

卡塔尔投资局上周五减持农行H股 涉资1.26亿港元--联交所资料
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行H股，涉资近1.26亿港元。
路透台北6月21日电---台湾金管会一位官员周四表示,中国银行(3988.HK)(601988.SS)台北分行周五将开业.这也是首家在台营运的陆资银行,从而开启两岸金融业务的新篇章.
此外,中银台北分行日後有望被中国人民银行指定为人民币清算行,也意味着两岸货币清算业务有更新一步的进展.
"开业就可以让客户来开户,但还不能存款,还有一些和主管机关的连线作业要完成,"一位不愿具名的中银台北人士称.
一位台湾央行官员此前於周二表示,已核发中国银行台北分行外汇业务许可函.除一般的外汇业务外,若中银台北日後要负责人民币清算业务,则须另外递件申请.
台湾金管会6月初已正式核准中国银行及中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)设立台北分行.两家陆银是首批获准在台湾承做新台币业务的陆资银行.(完)
--记者 高洁如/詹静宜; 审校 张喜良
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路透上海/北京3月2日 - 人民币兑美元即期周四小幅震荡微收跌，回到一个半月来的6.88-6.89元底部区域。交易员称，美联储三月加息预期高企，这提振了美元指数多头人气，市场购汇意愿上升令人民币小幅承压；午后离岸市场疑似出现大量美元抛盘，在岸汇价随之同向走升，两地价差逐渐收窄至不足50点。
路透北京3月2日 - 中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆周四表示，国有企业混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；既要防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，也要保障非国有资本投入者的权益。