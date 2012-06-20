北金所与中行将开展理财产品等合作

路透北京6月20日电---北京金融资产交易所周三与中国银行(3988.HK)(601988.SS)签署合作协议,双方将在理财产品交易、信贷资产交易等多个方面开展合作.

北金所提供的新闻稿称,双方将顺应宏观调控、贴近新兴市场、积极探索新的合作模式.在诸如信贷资产交易、债权投资交易、银团贷款筹组与转让、中小企业信贷资产证券化、不良资产处置等方面开启合作.

中国信贷市场鲜有流动性制度安排,但实际需求却非常明显,且交易所提供的透明信息披露机制以及风险控制体系,监管方面更便于接受.

北金所早在2010年就发布了"信贷资产交易规则",期望将中国信贷资产场外交易转向批量的、大规模的场内交易.

今年年初,北金所董事长熊焰接受路透专访时预计,常规信贷及票据类交易料在今年获得突破,该所金融资产交易成交额有望达6,000亿元人民币.

北京产权交易所是北京市的综合性产权产易机构,前身成立於1994年.目前下设北京国际矿业权交易所(CBMX)、北京金融资产交易所、北京环境交易所、北京技术交易所等专业平台.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红

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