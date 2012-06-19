近四成银行家认为经济偏冷--调查

中金公司称董事长丁学东因工作调动已辞任
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
* 银行家和企业家认为当前宏观经济"偏冷"占比均上升
* 企业家经济信心指数和银行业景气指数均较上季下降
* 居民预期物价仍会走高,逾六成居民认为房价偏高
路透北京6月19日电---中国央行周二公布的二季度对企业家,银行家和居民的调查显示,认为当前宏观经济"偏冷"银行家和企业占比均有所上升,企业家信心指数和银行业景气指数则下降,预计下季货币政策将趋松的银行家明显增多.
二季度储户调查显示,在物价涨幅回落之际居民满意度却在下降,有36.5%的居民预期下季物价上升,较上季提高4.2个百分点,而逾六成居民对高房价表示不满.其对未来收入信心较上季下降,但消费意愿增强.
"对下季货币政策,58.3%的银行家预期将保持'适度'水平,较本季下降9.5个百分点;32.4%的银行家预期货币政策将'趋松',较本季提高25.7个百分点."银行家调查显示.
银行家宏观经济信心指数中,认为当前宏观经济"偏冷"的银行家占比为38.9%,较上季上升9.4个百分点.
企业家调查亦显示,宏观经济热度指数为37.3%,较上季和去年同期分别下降1.9和13.4个百分点,并连续四个季度位於50%的临界值以下.其中30%的企业家认为宏观经济"偏冷".
企业家调查的市场需求指数为53.6%,较上季和去年同期分别下降1.3和9.3个百分点,延续了去年一季度以来的下滑走势;企业出口订单指数为48.8%,较上季上升1.9个百分点,较去年同期下降3.7个百分点.
国内订单指数为50.2%,较上季和去年同期分别下降0.3和6.5个百分点.市场需求预期指数为56.6%,较上季和去年同期分别下降2.8和6.5个百分点.
**居民感受创多个历史最低值**
经济下滑直接影响普通老百姓的感受和预期.尽管中国5月份CPI明显回落,但居民对物价的满意度并不佳,居民物价满意指数为18.2%,较上季下降1.5个百分点,高於去年同期1.4个百分点.
"65.7%的居民认为物价"高,难以接受",较上季提高 2.8个百分点."调查显示.
此外,对经济偏冷的感受也影响到居民对未来收入的预期,收入下降,就业预期低迷,对物价的预期却有抬头趋势,有35.6%的居民预期下季物价水平"上升",较上季提高4.2个百分点.
二季度储户问卷调查报告显示,居民未来收入信心指数为53.2%,较上季下降1.7个百分点,是1999年有调查以来同期值中的最低水平.
另外,居民未来就业预期指数为48.9%,分别低於上季和去年同期2.4和4.3个百分点,接近2009年以来的最低值.
对房价预期与购房意愿的调查显示,68.5%的居民认为目前房价"高,难以接受",较上季提高0.8个百分点,低於去年同期5.8个百分点;29.4%的居民认为"可以接受";只有2.1%的居民认为"令人满意".
在当前物价、利率及收入水平下,与上季相比居民消费意愿增强,较上季提高1.8 个百分点,居民未来3个月购车意愿为15.1%,是1999年有调查以来的最高值;居民未来3个月购买大件商品(电器、家具等)的消费意愿为 26.2%,是2009 年以来同期值中的较高水平;居民未来3个月旅游意愿为 30.5%.(完)
欲了解更多详情,请点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn)
--发稿 沈燕/张胜男;审校
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