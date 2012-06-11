银行救助协议带来的纾缓效应消退 西班牙举债成本回升

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透纽约6月11日电---你如何解读"纾缓"这个字眼?如果可以相信金融市场,那麽这个词意味着"短暂".确实,在针对西班牙银行业达成最多1,250亿美元救助计划之後,由此为市场带来的纾缓效应在周一即消退,投资者将目光放在全球经济增长放缓,以及周末即将举行的希腊大选之上.
欧元区财长同意向西班牙提供贷款,用於支持摇摇欲坠的银行业後,西班牙银行债保险成本一度回落,但走势很快逆转.
虽然周六达成的最多1,000亿欧元(1,250亿美元)西班牙银行业纾困协议,令该国银行债看起来风险没有那麽高了,但协议中的一些细节仍不明确.
股市下滑而欧元兑美元走低.西班牙债券收益率(殖利率)攀升,美国公债收益率则滑向历史低位.
投资者担心,西班牙最终可能被融资市场拒之门外,进而被迫寻求外部帮助.
分析师称,西班牙银行救助协议达成後的纾缓效应,受到本周末希腊举行关键大选的抑制.人们的忧虑在於,希腊可能放弃几个月前与欧洲金主达成的纾困方案,此举可能导致该国脱离欧元区,从而对欧洲货币联盟带来挑战.
意大利周四将标售公债,可以测试欧洲债务危机是否更加接近扩散.意大利周一称,将在6月14日的例行月中标售中,发行最多45亿欧元固息债(BTP).
美国财政部标售300亿美元三个月期国库券的得标利率为0.085%.纽约Jefferies & Co副总裁兼货币市场分析师Thomas Simons称,投标倍数为4.79,为3月12日以来最高.
美国财政部标售270亿美元六个月期国库券的得标收益率为0.14%,投标倍数5.18则为2012年1月3日以来的最高.
汤森路透旗下IFR市场分析师Roseanne Briggen指出,隔夜回购利率依然居高不下,保持5月以来的态势.
Briggen还表示,在伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)定盘价连续四日未变之後,互换利差开盘时收窄0.25至1.50个基点,收益率曲线趋平,不过利差随後因股票下滑而扩大.
三个月期LIBOR定盘价仍报0.46785%.
三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)与隔夜利率交换(OIS)利差基本持平於40个基点,自3月底以来一直处於该水平附近.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
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