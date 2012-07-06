银行放松部分钢材贸易商贷款--消息

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海7月6日电---行业消息人士周五透露,中国更多家银行已同意恢复对国内一些钢材贸易公司放贷,这些亟需现金的贸易商曾於6月稍早向银行提出联合呼吁.
中国的银行自4月以来已收紧对钢材贸易商的新贷款,此前银监会警告对这类企业要谨慎放贷,称它们大肆借款以进行房地产与股票投机.
资金短缺与需求前景不明,打压上海螺纹钢在5月挫跌4.6%,创下2011年11月以来最大跌幅.
不过,恢复放贷对国内钢价支撑作用将很有限,因贷款渠道的改善基本上只限於对老牌贸易企业.银行消息人士说,他们对较不知名企业仍持谨慎看法,这些企业还是可能把资金拿来投资高风险的资产.
"最近我们一直在同一些银行磋商,他们已经同意开放信贷额度与降低贷款利率."上海钢铁服务业行业协会会长周华瑞表示.
周华瑞表示,中信银行(601998.SS)同意将对钢材贸易商的贷款利率从6月1日时的35%降至10%,民生银行(600016.SS)也同意降低两个百分点以上.
但银行消息人士称,他们在选择客户时仍会小心谨慎.
"我们会继续贷给某类钢材贸易企业,比如与宝钢之间有稳定业务往来,或者是那些坚持把钢材贸易作为主业的企业."华夏银行宝山支行的一位高层经理称.(完)
--编译 隋芬;审校 吴云凌
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