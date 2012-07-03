巴克莱CEO辞职 将立刻物色新任

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透伦敦7月3日电---英国金融集团巴克莱(BARC.L)执行长Bob Diamond周二因利率操纵丑闻请辞,即刻生效.他也成为在扩及全球数十家银行的调查当中,位阶最高的下台主管.
董事长Marcus Agius周一已宣布将辞职,他将负责物色新任执行长.
"外界施予巴克莱的压力已可能造成损害,我不能让这样的事发生,"Diamond在声明中说.
Diamond宣布辞职後,巴克莱股价下跌3.2%.
Marcus Agius周一因巴克莱交易员操纵LIBOR一事请辞.全球规模达350兆(万亿)美元的金融产品均采用伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)作为基准利率.
不过Agius表示他将留任到找到新的董事长为止.
巴克莱遭英国和美国当局罚款4.53亿美元,成为第一家就此事和解的银行.相关调查还涉及十余家银行,包括花旗集团(C.N)、瑞银UBSN.VX与苏格兰皇家银行(RBS.L).(完)
--编译 沈以文;审校 蔡美珍
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