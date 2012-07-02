巴克莱董事长辞职 执行长亦面临下台压力

(新增细节、背景与评论)

* 董事长Marcus Agius致歉,称"责任由我承担"

* 执行长Bob Diamond面临压力,周三接受质询

* Libor操纵丑闻可能牵扯更多银行

* 巴克莱展开"彻底"评估

路透伦敦7月2日电---巴克莱(BARC.L)董事长Marcus Agius周一辞职,因为操纵利率的丑闻已对该行声誉"造成严重打击".他并表示,"此事责任由我承担".

Agius担任巴克莱董事长五年半,成为这宗丑闻中首位下台的高阶主管,但这并未缓和执行长Bob Diamond同样面临的辞职压力.这桩丑闻料将牵涉更多银行,甚至包括监管当局.

"巴克莱的责任在Bob Diamond身上,他应该要负责,"英国工党成员John Mann表示.他所在的国会小组将於周三和周四分别质询Diamond和Agius.

也有股东要求Diamond和Agius辞职.巴克莱上周遭英国和美国监管当局罚款4.53亿美元,因为提交了不正确的Libor利率.

"我仍然认为Bob Diamond很难保住饭碗.我并不认为他过去在股东中赢得的支持足以让他撑过这次风波,"要求匿名的巴克莱前25大股东之一表示.

巴克莱承认,旗下一些交易员试图操纵Libor利率设定.Libor广被使用,作为大约350万亿(兆)美元衍生品和其他金融产品的基准利率.

"上周的事件--证明他们在银行内部的所作所为不符合行为准则--已对巴克莱声誉造成严重打击……此事由我来承担责任,我必须辞职以示负责,"Agius在声明中表示.

Diamond和Agius本周出席国会质询时,可能会被问到英国央行和其它监管机构是否知情.

上周披露的细节或许将令英国央行难堪,此前消息人士表示,文件记录了Diamond和英国央行副总裁塔克在2008年10月进行的一次重要通话.

上周公布的文件显示,巴克莱一些人士误以为此次对话後,该行获准提交人为操纵而过低的Libor利率.

还有十余家银行被北美、欧洲和日本当局进行长期全球调查,包括花旗集团(Citigroup)(C.N)、汇丰控股(HSBA.L)、瑞银集团(UBS)UBSN.VX和苏格兰皇家银行(RBS.L).分析师和银行业人士预期还会开出大额罚金.

巴克莱已经承认,其在2007年底至2009年5月间送交刻意压低的借款成本数据,因其认为竞争对手也做同样的事,而其送出偏高数字将会使其看来有问题.

美国司法部发表声明指出,在判罚之後公布的事实文件显示,2008年10月29日一名英国央行高阶官员与一位巴克莱高层人士的对话鼓舞巴克莱压低LIBOR报价.

司法部的文件指出,随着这起对话的主旨传递给其他巴克莱的员工,部分员工误以为他们已经获得英国央行指示降低LIBOR报价.

但这份文件同时指出,巴克莱高阶员工并不相信这位英国央行官员给出了压低LIBOR报价的指示.

巴克莱表示,将由资深独立董事Michael Rakel领头启动一项针对公司业务操作的稽查.Michael Rakel随後将升任巴克莱副董事长.

稽核将对"过去所有被揭露出存在漏洞的操作进行彻底核查",并评估其对巴克莱运营和企业文化造成的影响.Diamond称,稽核所给的建议将得到完整落实.(完)

--编译 梁睿雪;审校 沈以文/王冠中

路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。