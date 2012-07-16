巴克莱07年提醒过美联储Libor过低

* 纽约联储迫于国会压力公布文件

* 巴克莱2007年说过Libor定得太低

* 美国、英国监管者2008年通过电邮沟通过Libor设定方面的问题

* 分析师称不清楚当时美联储是否该有不一样的作为

路透伦敦/纽约7月13日电---周五公布的文件显示,巴克莱早在2007年就警告过美国监管机构要留心银行在操纵指标利率,但英美决策者都没有当机立断采取措施,凸显出金融危机时的混乱.

巴克莱(BARC.L)上月底同意支付4.53亿美元罚金,因涉嫌操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor).一石激起千层浪,纽约联邦储备银行在一片愤怒情绪中被迫公布了相关文件.

纽约联储及其他监管方周四晚间和周五披露的这些文件揭示出,银行亟欲低报利率以粉饰自身实力,而清楚这个体系出了问题的监管机构,却忙于应付金融危机.

电话记录显示,一名巴克莱员工在2007年12月17日对一名纽约联储分析师称:"你知道,Libor定得太低了."

在日期为2008年4月11日的另一次类似谈话中,一位巴克莱员工对另一位美联储分析师说,"可以说我们只不过和其他人一样...我们知道我们的Libor定价不诚实."

据纽约联储,这位员工称巴克莱低报了其借款成本,并认为其他银行也在这麽做.

文件资料还显示,英美监管者相互进行过沟通,承认Libor定价方式存在缺陷.

现任美国财长盖特纳在担任纽约联储总裁期间,曾於2008年6月致信英国央行总裁金恩,向其推荐提高Libor可靠性的六种方法.

信中称,这些方法旨在"防止意外或有意误报(Libor)".

英国央行将盖特纳的想法通过电子邮件传达给负责Libor的英国银行业者协会(BBA),该机构那时已经决定对Libor发起评估.

英国央行发布新闻稿称,"BBA向英国央行和美联储保证会接受这些建议,或是采取行动,或是对一些问题进行考察商议."

虽然Libor定价方式得到一些微调,但更彻底的改革建议并未实施.

Federal Financial Analytics一位高层管理者Karen Petrou说,不清楚当时监管方如何能在不严重扰乱市场的情况下,还能立即采取什麽措施来中止操纵行为.

"回顾过去,美联储可能会干预以阻止在美国使用Libor吗?也许吧.在美联储的权限内,是否有本可以采取的其它措施呢?或许有,"Petrou说."但市场当时受到的冲击是如此的难以置信,在美国内部任何改变金融市场指数的举措起码会加剧破坏性."

**多家银行亦在接受调查**

包括花旗集团(C.N)、摩根大通(JPM.N)和德意志银行(DBKGn.DE)在内的十多家银行都在接受有关Libor操纵案的调查.

巴克莱是迄今唯一一家承认在设定Libor的复杂过程中提供了错误信息的银行,但周五公布的文件暗示,此举在金融危机期间可能已是普遍现象.

在2008年4月11日同巴克莱员工会谈後,美联储的Markets Group报告了有关Libor准确性的质疑.备忘录简报在纽约联储、联邦储备委员会和财政部的高级官员中传阅.

该备忘录暗示了一个普遍的问题.

备忘录称,"我们在LIBOR报价银行的联系人曾暗示,银行向BBA普遍低报实际借款成本,旨在限制对这些机构流动性问题可能的猜测."

2008年4月距离金融危机高峰仅几个月.金融市场缺乏流动性给银行借款成本造成上行压力,包括美联储在内的各国央行采取行动来确保商业央行拥有充足的流动性.

**美国增强施压**

该丑闻迄今在伦敦反应最为激烈,公众强烈抗议英国监管松懈.但关於丑闻对消费者造成的更广泛影响,以及美国监管机构可能参与其中的忧虑升温.

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五接受路透专访时称,(Libor丑闻)加剧了公众对银行业的愤怒.

他说道:"基本上,这些文件进一步打击了人们对金融服务行业的信心,让人羞愧."

在周五纽约联储公布这些文件之前,共和党议员Randy Neugebauer要求其公布联储和巴克莱之间的对话记录.

他在声明中称:"我们正在检查这些文件,一旦完成全面审查,将决定如何进行下一步行动.我们将继续调查此事,判断谁参与了操作,以及监管机构是否本来能够阻止事件发生."

美国一些参议员周四对调查方和监管方加大施压,要求严肃调查有关美国及外国监管机构多年前就知道此事的指控.

美国各州首席检察官也介入此事,全球大银行或将面临新的挑战.(完)

--编译 程琳/艾茂林/侯向明;审校 吴云凌/王兴亚

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