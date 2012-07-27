巴克莱上半年获利超40亿英镑 对陷入操控LIBOR丑闻道歉（更新版）

* 有信心将修复因LIBOR丑闻受创的声誉--董事长

* 上半年基本获利42亿英镑,预估为38亿英镑

* 7月表现优於上年同期

路透伦敦7月27日电---英国银行巴克莱(BARC.L)公布获利40亿英镑(63亿美元),高於预估,并誓言修补因陷伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操控丑闻而受创的声誉.

"我们就近几周来暴露的问题道歉,承认我们使得客户和股东感到失望,"董事长Marcus Agius周五表示.

"我有信心,我们能够并将修补他们和所有股东眼中我们业务遭受到的名誉伤害,"Agius表示,并重申实现股东权益报酬率(ROE)13%的承诺.

巴克莱表示,并未大量流失客户,且银行7月表现优於上年同期.

巴克莱正在寻觅新的执行长和董事长.上个月该行因操纵libor利率而遭受2.90亿英镑的天价罚单後,公司执行长和董事长双双辞职.

Agius称,董事会正集中力量填补这两个职位,但未说明新人选就位的可能时间.投资者期盼全部或至少一人是由外部空降,以便对公司实施全面整顿.

据行业消息人士和英国媒体报导,摩根大通(JPM.N)前银行家Bill Winters是执行长的热门人选,而前英国内阁高层Gus O'Donnell在董事长候选人中胜算较大.

巴克莱股价早盘上涨4%,表现超越英股富时100指数.FTSE.

投资者表示,相较于业绩,巴克莱银行在重建品牌和股东信心方面所做的如何将更引人注目.

该行公布,截至6月末的上半年基础税前获利为42亿英镑(66亿美元),较上年同期成长13%.高於之前分析师平均预估的38亿英镑.

巴克莱称,因在利率对冲产品方面对客户存在误导,其面临4.5亿英镑的赔偿支出.

在环境艰困的第二季,巴克莱投行部门的表现好於多数竞争对手,该部门获利同比增长5%至30亿英镑,但比第一季下降12%.

知情人士表示,巴克莱正在对投行部门展开全面检讨,而Libor操纵案也加大了对於缩减该部门规模的呼声.(完)

--编译 梁睿雪/田建华/王洋; 审校 田建华/隋芬/蔡美珍

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