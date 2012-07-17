巴克莱前高管称根据上层指示操纵了Libor报价

* 德尔密希尔称操纵利率是遵从上层指示

* Diamond曾与英国央行进行会谈

* 德尔密希尔并不认为行为不当

路透伦敦7月16日电---巴克莱一位前高管表示,他根据时任首席执行官Bob Diamond的指示命令员工操纵了利率,这与Diamond关於丑闻的陈述明显存在分歧.

两周前辞去巴克莱首席运营官一职的德尔密希尔(Jerry del Missier),周一接受了议会一委员会关於其是否知晓人为降低巴克莱利率报价属违规的相关问询.

因涉嫌在2005-2009年间操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor),巴克莱上月被美国和英国当局处以创纪录的4.5亿美元罚金.

德尔密希尔称,他在2008年Diamond与英国央行进行会谈之後,告诉员工压低Libor报价.

德尔密希尔对事件的阐述与Diamond近两周前在同一委员会上的证词不同,当时Diamond称其未给出此类指示.

德尔密希尔的陈词进一步佐证了巴克莱的管理失当与合规不力,也引发究竟谁该最终为压低Libor报价的指令负责的疑问.这在巴克莱和其它银行面临的操纵Libor相关诉讼中可能意义重大.英国严重诈骗调查局(Serious Fraud Office)已经就这些指控单独展开调查.

德尔密希尔也称,巴克莱合规部门知晓Diamond调整利率的指令,但并未因此采取行动.

巴克莱拒绝就Stephen Morse以及Mark Dearlove扮演的角色置评.Stephen Morse为时任巴克莱合规部门主管,在该行任职八年後於2011年10月离职.德尔密希尔透露,Mark Dearlove曾得到压低利率的指令.未能立即联系到Mark Dearlove作评.

德尔密希尔表示,货币市场部门某员工曾经警示过合规部门有关下调利率的指示,但德尔密希尔表示并不知晓有任何後续行动.

巴克莱也拒绝就德尔密希尔的证词作评.该行稍早前表示,德尔密希尔是出於误解而给出下调每日Libor报价的指令.

**低利率**

英国央行副总裁塔克上周作证时表示,他曾担心巴克莱提交的利率很高,但未有意指示其提交人为设定的低利率.

德尔密希尔说,他认为自己所做的没有错.

他说,他2008年10月向巴克莱货币市场业务主管传达的要求是与Diamond谈话後做出的.Diamond曾告诉他,英国央行和英国政府很关切巴克莱提交的相对较高的利率,并希望该银行下调所提交的利率.

Diamond发言人拒绝置评.

**监管者感到震惊**

英国金融服务监管局(FSA)主席Adair Turner表示,他对有关巴克莱Libor定价调查所揭露出来的情况感到"震惊",并要求出具一份内部报告,以查证该监管机构为何没有追踪2007年的几份媒体报导,当时这些报导提出了关於Libor定价方式的担心.

FSA执行部门代理主管Tracey McDermott说,该监管机构所进行的Libor调查涉及七家银行,其中并不都是英国的银行.

英国央行周五证实,曾接到美国关於改革Libor的建议,并将其传达给负责Libor的英国银行业者协会(BBA).

Turner说,实际上他和英国央行总裁金恩迫使Diamond於7月3日辞职,因为他们认为Diamond不再是掌管巴克莱的正确人选.

**误解**

巴克莱是迄今唯一一家承认自己在Libor利率设定过程中提供了错误信息的银行.

Diamond和塔克在2008年10月的谈话,是英国央行是否告诉巴克莱可以提交较低Libor利率这一问题的关键.

在此次谈话後写的一份内部备忘录里,Diamond称塔克告诉他"(Libor利率)没有必要总是像我们最近看到的这麽高."

Diamond曾表示他并未将此作为低报Libor的指令,但德尔密希尔错误地认为该备忘录是为这种做法亮起绿灯.

塔克在委员会作证时称,该备忘录错误地描述了谈话内容.塔克表示,当时谈话的目的是为了表达他对於巴克莱融资成本的关切,而非讨论利率.

最终料会有超过12家银行卷入此次Libor操纵丑闻,美国、欧洲和日本监管当局正对此展开调查.(完)

--编译 王兴亚/梁睿雪/杜明霞/侯向明;审校 艾茂林

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