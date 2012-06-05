巴曙松：中国“稳增长”将多方着力

中国逐步提高外资持有境内证券期货经营机构的股比上限--证监会副主席
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席方星海周日表示，将采取措施促进境外机构以合资方式参与中国国内证券期货市场发展，包括逐步提高境外投资者持有境内证券期货经营机构的股比上限，并愿意和MSCI共同讨论中国A股纳入MSCI新兴市场指数相关事宜。
路透香港6月5日电---中国国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松周二表示,预期中国本轮经济"稳增长"政策将在消费、投资、外贸等方面同时着力,将公布的5月份经济数据预期会显示经济呈好转趋势.
他表示,维持一季度经济环比见底,二季度同比见底的观点;预期5月信贷近8,000亿元人民币,且有望维持在这一水平.
"从沿海情况看,5-6月已出现小幅回升,随着稳增长政策效果显现."他称.
谈到稳增长的具体政策,他指出,可供选择的政策包括营业税改增值税、加大减税政策力度;支持有还款能力的投融资平台贷款需求并加大基础设施领域资;还应进一步加大出口退税力度.
"信贷方面,则可以扩大贷款利率下浮幅度,改进银行信贷投放约束指标以提升放款能力."他并提出,"还要支持居民的首套和中小户型普通商品住房消费."
他指出,中国经济正处於高速增长向中速增长转换阶段,供给端制度改革才是实现经济平稳转型的必要基础.而当前对於更大力度的减税,非公36条的落实,资源价格改革,金融改革试点等方面的推进,可视为供给改革的端倪.
中国将於本周末开始公布5月份的系列宏观经济数据.
本月初发布的中国宏观经济先行指标--5月官方制造业采购经理人指数(PMI)超预期回落至50.4,创出今年新低;汇丰5月中国制造业PMI终值亦续回落.(完)
--记者 毕晓雯 ;审校 乔艳红
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席方星海周日表示，将采取措施促进境外机构以合资方式参与中国国内证券期货市场发展，包括逐步提高境外投资者持有境内证券期货经营机构的股比上限，并愿意和MSCI共同讨论中国A股纳入MSCI新兴市场指数相关事宜。
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席李超周日表示，今年将加强监管守住不发生系统性金融风险的底线。要以规范投行类业务为抓手，全面落实承销保荐责任，提升中介机构自身质量和服务质量，切实服务好实体经济。并不断丰富金融产品，更好服务广大居民财富管理。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。