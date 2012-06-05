巴曙松：中国“稳增长”将多方着力

路透香港6月5日电---中国国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松周二表示,预期中国本轮经济"稳增长"政策将在消费、投资、外贸等方面同时着力,将公布的5月份经济数据预期会显示经济呈好转趋势.

他表示,维持一季度经济环比见底,二季度同比见底的观点;预期5月信贷近8,000亿元人民币,且有望维持在这一水平.

"从沿海情况看,5-6月已出现小幅回升,随着稳增长政策效果显现."他称.

谈到稳增长的具体政策,他指出,可供选择的政策包括营业税改增值税、加大减税政策力度;支持有还款能力的投融资平台贷款需求并加大基础设施领域资;还应进一步加大出口退税力度.

"信贷方面,则可以扩大贷款利率下浮幅度,改进银行信贷投放约束指标以提升放款能力."他并提出,"还要支持居民的首套和中小户型普通商品住房消费."

他指出,中国经济正处於高速增长向中速增长转换阶段,供给端制度改革才是实现经济平稳转型的必要基础.而当前对於更大力度的减税,非公36条的落实,资源价格改革,金融改革试点等方面的推进,可视为供给改革的端倪.

中国将於本周末开始公布5月份的系列宏观经济数据.

本月初发布的中国宏观经济先行指标--5月官方制造业采购经理人指数(PMI)超预期回落至50.4,创出今年新低;汇丰5月中国制造业PMI终值亦续回落.(完)

--记者 毕晓雯 ;审校 乔艳红

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