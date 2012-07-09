香港《经济日报》：北京扞卫钓岛 还要有平衡术

新闻稿：中国仍是全球发展最快的资产证券化市场之一--标普
香港，2017年3月1日—资产证券化在中国将可能成为更常规的融资渠道，标普全球评级在2月27日发布的报告《中国资产证券化市场将在2017年保持稳定》中如是表示。
（7月9日社评）
日本政府声言要购买钓鱼台,挑起中日领土争端,继菲律宾和越南在南海生事後,中国主权再受挑衅.领土问题固不容退让,惟北京亦要懂平衡之道,以防周边国家和在背後撑腰的美国,借机渲染中国威胁论,阻挠中国崛起.
日本政府计划向声称拥有钓鱼台业权的私人地主买岛,并将钓岛国有化,试图制造拥有钓鱼台之实,侵犯中方底线.北京以强硬姿态回应,国家副主席习近平强调会坚定扞卫国家主权与领土完整,军方舆论更抨击日方生事.
在内外压力交逼下,北京对领土问题的姿态不得不强硬,惟亦不能过於强硬,否则将正中美国和日菲越等下怀,伺机大肆渲染中国威胁论,在亚太甚至国际孤立中国.故北京对领土主权固然寸步不能退让,惟亦要懂平衡之道,免令困局更难解.
北京要做好平衡术,不止要守亦要攻.从守而言,须坚守以双边对话谈判解决领土纠纷的策略,决不让争拗多边化甚至国际化,给第三国、尤其美国有插手空间.至于攻方面,北京需要主动借助经济、外交等巧实力,以经济和政治利益团结亚洲诸国,尤其东盟和南韩等,才有更大政治能量,化解领土纷争.
日菲越等对中国虎视眈眈,争夺中国领土,幕後更有美国撑腰遏制中国,北京面对严峻外交挑战.惟中国要和平崛起,就务需沉着应战,打赢这场外交大仗.
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路透北京2月27日 - 中国大型投行--中金公司周一发布报告，前瞻即将召开的2017年两会（全国人大和政协会议），中金预计2017年经济增长目标设定在6.5-7%的区间，和去年持平；财政赤字率目标亦维持去年3%的水平。