北京楼市再现火爆 急切买入成刚需无奈选择

2012年5月4日，北京一名建筑工人在路旁休息，他身后是林立的在建高楼。 REUTERS/Soo Hoo Zheyang

路透北京7月3日电---在北京车水马龙的西直门旁一间咖啡厅里,梁小姐情绪激动的跟朋友发着牢骚,"我们最近看上的一套二手房又黄了,没有房子,我怎麽结婚?!"

尽管政府反复强调坚持房地产调控不动摇,但6月份以来国内房地产市场开始悄然出现价量齐升现象,楼盘抢购消息频频见于报端,并再度成为最吸引眼球的新闻.

"6月15号就看上房子开始跟房东谈了,本来是总价400万,没想到上周三去签约时,看房的人多了,房东一口气涨到430万."梁小姐说,"最後我跟男朋友商量,砍价到420万就签合同.结果昨天,房东打电话来说,这房子不卖了!气得我一天都没吃饭."

梁小姐今年29岁,金融街一公司白领,和男友从去年就在观望时机,准备趁宏观调控、限购之际在北京买房结婚,但苦等一年时间,无奈北京四环内的二手房价格坚挺.今年5月,双方父母毅然拍板让这对小夫妻赶紧下手买房.

已持续两年有余的房地产调控尽管令国内房价从最高点有所回落,但仍远未达到预期,整体调控效果平平.而各个地方政府打出此起彼伏的"擦边球"进行政策博弈,令购房者渐渐对调控失去耐心,"买入"再度成为刚需的无奈选择.

"6月份,看中的两套房子都没买上,怎麽办呢?最近看房的人越来越多……"梁小姐越说越着急,摇着朋友的手臂问,"今年结婚年,酒店都要提前三个月约,这婚到底结不结啊?"

梁小姐的遭遇在6月的北京已不是新鲜事了,随着成交量的复苏,"房子"又成了街头巷尾的热门话题,不少购房人从二季度伊始,便已对北京房价下跌不抱"幻想",开始看房买房,于是"抢房"和"坐地涨价"又开始上演.

数据显示,北京6月纯商品住宅成交量达到10,247套,达到18个月以来的最高.而二手房住宅签约13,619套,创出近17个月来的新高,环比5月份上涨了7.5%,较去年同期则上涨了71%.而中国其它主要城市,5-6月成交量亦在持续增长.

**市场回暖**

随着近期北京楼市成交量放大,一股焦躁的复杂情绪开始在诸多等待买房的人群中弥漫,继续等待还是果断下手成了难题.买房人频频寻找房源、房主提高报价,又已成为普遍现象.

6月的最後一天,在链家地产新街口工作的客户经理张荣涛陪两位客户看了北京冠英园小区的几套二手房,"你看那栋28号家属院的房子,4月是从2011年限购以来的低点啦,最近看房人数开始多起来,房主们犹犹豫豫,有的就直接坐地起价了."

"我这边感觉是从5月出开始,看房人明显增加,之前几个月每天能有1-2个人来看就很好了,现在每天基本电话预约或者领着去看的有五六个."他并称.

调控一度令地产中介日子颇不好过.今年一季度,持续处於冰点的二手房成交量使房产中介在一线城市出现全面亏损.而6月以来的价量齐升让中介重新看到了曙光.

张荣涛举例称,北京二环内二手房较少,户型、年份新的二手房更少,"你看我们一季度二手房没卖出去几套,单单五月份,新街口西里的房子出了4套,官园的出了3套,看中的就下手买吧!"

除了成交量快速上升外,房价也开始出现回升.来自中国指数研究院的最新数据显示,6月百城新建住宅均价同比续降,但环比结束九连跌,北京等十大城市均价环比涨幅高於全国水平,其中北京涨幅最大为2.29%.

在昌平上班的刘女士显得有些欣喜,她在4月果断拿出几十万现金,提前预定了顺义区一处7月才正式开盘的两居住宅,"幸好得朋友帮忙,走了後门,不然等7月开盘,就不是我现在这个价啦."

而受调控特别是信贷紧缩政策影响最为明显的地产商们似乎在"死扛"中也看到了希望,房屋销量的增长无疑将极大缓和公司的还款和财务压力,同时令信托公司等融资方也舒了一口气.

李先生是一家信托公司的信托经理,2010-2011年,他所在的公司在信贷紧缩期间给数家大型房地产商融资输血,而今年起迎来还款大考,房地产信托到期兑付风险成了公司的"紧箍咒".

李先生现在的重点工作既是房地产信托的後期管理,他每个月都会细审融资方--一些房地产商的的财务报表和进程控制,会定期去售楼处和施工现场"偷偷"检查.

"一季度还在揪心呢,怕房地产商房子卖不出去,不能及时还款,这两个月去售楼处後回来就能睡安稳觉了,售楼处看房询价的人明显增多,人群里常见孕妇,大概十个人有个孕妇."李先生说,"通州华业东方玫瑰推出的55平米的Loft竟然一开盘就卖光了."

**地王涌现,调控松动?**

6月27日,北京崇文门一商业地块刷新北京单价地王记录,楼面单价高达43,227万元/平方米;而定於7月4日挂牌出让的海淀区万柳地区居住用地项目起始价已合楼面底价24,003元/平方米.

这一场景似又让人们恍然回到2010年初,地王的再现扰动了楼市,市场对房地产调控松动的预期开始明显上升,不少买家的预期由看衰转为看涨.

但北京住建部官员日前解释说,近一段时间楼市出现的"回暖"主因是开发商的降价换量,并强调北京的调控政策并未放松,政府对於调控房价的决心坚定,将继续推进已有的限购政策与稳定房价的措施.

国务院副总理李克强亦最新强调称,要稳定房地产市场调控政策,巩固调控成果.

有不少市场人士表态,由於开发商的库存依然偏大,同时未来潜在供应依然处於较高水平,楼市不存在大幅反弹的基础.但随着降息等带来的政策宽松预期不断提高,房价继续下跌的动力也不足.

"可是政府限购的招数基本没了吧?房价再跌也不可能了吧?"梁小姐依然愁容满面.

6月最後一周,一位金融圈人士在给向朋友们发出的邮件里提到,从流动性略微放松、利率降低、通胀水平仍较高的大环境及供求关系等微观因素来看,明年初楼市可能会出现供给短缺,并判断北京的房价还是会涨.

"我在这里祈祷,我在这里迷惘,我在这里寻找,也在这失去,……"汪峰的这首《北京北京》,亦多少也道出了诸多居住在这个城市的人们面对高昂房价的种种茫然.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 曾祥进

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