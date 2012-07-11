北京万柳地块成全国住宅类“地王” 单价突破4万元--报载

资料图片显示，一名建筑工人站在北京一处建筑工地，他身后是林立的在建高楼。 REUTERS/Soo Hoo Zheyang

路透北京7月11日电---随着中国房地产市场回暖,土地交易亦开始活跃.民营企业中赫置地昨日以26.3亿元人民币,拍得北京市海淀区万柳地区居住用地.该地块楼面地价突破4万元/平方米,成为全国住宅类新单价"地王".

据中国证券报周三报导,该地块以19.66亿元起拍,按照26.3亿元的成交总价计算,溢价率为40.94%,其中回购房面积达到16,400平方米.

融创(1918.HK)、中化方兴地产(0817.HK)、赫华恒瑞、龙湖地产(0960.HK)、万科(000002.SZ)、招商地产000024.SZ等开发商均有参与竞拍.

报导援引业内人士测算,万柳地块最终楼面价格已经达到4.15万元/平方米,在住宅类地块的成交排名中,不仅仅位列北京首位,也属全国头名.

中赫置地首席执行官(CEO)孙鹏之後发表声明称,中赫在竞标之前,已作过精细测算,对该项目中赫只追求合理利润.并表示,万柳地块的价格并不能反映房地产市场的整体情况,只是北京区域市场的个别案例而已,"地王的出现不代表房地产市场真正出现复苏迹象,不具有普遍意义."

中赫置地成立於2005年,是中赫集团旗下的全资子公司.公司专注于重点城市重点区域的高端地产项目开发和管理,代表项目包括北京市朝阳区"北纬40°"宜居精品住宅项目、海淀区"钓鱼台七号院"等,钓鱼台七号院目前售价为16万元/平方米,为北京最高价格项目.

中国房价此前显露小幅抬头迹象.中国指数研究院最新公布数据显示,6月百城新建住宅均价同比续降,但环比结束九连跌,北京等十大城市均价环比涨幅高於全国水平.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良

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