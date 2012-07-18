伯南克对经济前景发表悲观看法 但未暗示将继续放宽政策

* 美联储准备好在需要时进一步行动--伯南克

* 伯南克表达对欧洲形势和美国财政悬崖的忧虑

* 季节性因素只是导致雇佣速度放慢的部分原因

路透华盛顿7月17日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克周二对经济前景表达了悲观看法,但在联储是否接近推出新一轮货币刺激举措方面,则基本没有给出实质性的线索.

伯南克在参议院金融委员会表示,经济复苏受到围绕欧债危机和美国财政政策的焦虑情绪牵制,他也对就业市场停滞不前表达了不安之情.

他对议员称,联储正在考虑使用多项工具来帮助经济,但仍坚守联邦公开市场委员会(FOMC)6月表达的谨慎观望的讯息.

"由於对降低失业率进展缓慢以及经济增长面临下行风险感到担忧,FOMC在6月会议上已经明确表示,准备好采取进一步行动."伯南克就美联储半年度货币政策报告进行证词陈述时称.

一些投资者原先希望伯南克会暗示央行接近推出第三轮量化宽松(QE3)来支持经济.

美股起初因失望而下降,但随後反弹且终场收高,因可口可乐和高盛的获利优於预期.美国公债价格下滑.

"市场曾在为美联储很快就要有所行动的一些迹象作准备,显然他们的预期落空了,"Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称.

**就业放缓无法解释清楚**

美联储自2008年12月以来将隔夜借贷成本维持在近零水准,并购入2.3万亿(兆)美元公债和抵押贷款相关债券,以推动长期利率下降.

因经济复苏乏力,美联储在6月会议上曾承诺至少维持近零利率至2014年,并延长卖短买长计划(扭转操作,twist operation),来拉低长期借贷成本.

对於7月31日-8月1日举行的下次会议,鲜有分析师预计美联储将进一步采取措施刺激经济复苏,但很多分析师认为,新刺激举措或会最早在9月会议上出台.

"我认为问题不是会不会有另一轮量化宽松,而是什麽时候会有."Roubini Global Economics董事长Nouriel Roubini表示.

尽管美联储为经济复苏提供了广泛的支持,但经济成长仍十分疲弱,难以拉低失业率.第一季美国经济增长环比年率为温和的1.9%,分析师认为第二季的情势更为疲弱.

鉴於全球经济成长放缓,近来众多央行已放松政策,包括欧洲央行、英国央行和中国央行在内.

听证会上,两党议员都在试图游说美联储.纽约州民主党议员Chuck Schumer敦促美联储加大对经济成长的支持,而田纳西州共和党议员Bob Corker则建议美联储持观望立场.

伯南克称,通胀蹿升的风险较低,而且存在物价全面下滑的温和风险.

他称,如果就业市场明显未改善或通缩风险上升,美联储的政策制定者们将考虑一系列工具来进一步刺激经济成长.

他提及了额外购买债券(无论是公债还是抵押支持证券)、通过美联储紧急贷款窗口放贷、以及降低存款准备金利率的可能性.伯南克还补充到,美联储可能亦会使用沟通工具,例如,承诺在更长时间内将利率维持在超低水准.

他称,近来就业市场恶化预示该国失业率下降速度会非常缓慢,并首度表示,单纯靠季节因素无法解释就业市场的疲态.目前失业率为8.2%.

第二季度平均每月增加7.5万个工作岗位,不及第一季度的平均22.6万个.

摩根大通分析师Michael Feroli说,伯南克对经济的评估比美联储6月会议记录要"稍显悲观".

**国内外的困境**

伯南克对委员会称,银行和交易员操纵全球指标利率--伦敦银行间拆放款利率(Libor)损及金融市场信心.伯南克并称Libor计算过程存在"结构性缺陷."

不过他表示,美联储强制改变Libor的权力有限,因该利率是由英国银行家协会(BBA)监管的.

伯南克对议员称,找到避免跌落财政悬崖(Fiscal Cliff)的方法很重要.他并警告称这(财政悬崖)可能致使已然疲弱的经济陷入衰退.美国的减支增税计划将於明年开始自动生效.

伯南克还表示,美联储仍同欧洲当局保持着密切联系,主要专注于确保美国金融体系仍能应对金融冲击.

他说,"欧洲金融市场和经济仍面临严峻压力,这可能牵连包括美国在内的全球其他国家的金融和经济状况."(完)

--编译 徐文焰/王翔琼/兰秀娟/侯向明;审校 杜明霞/程琳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。