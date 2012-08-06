伯南克称经济虽在复苏 但仍有民众与企业面临艰难局面

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透华盛顿8月6日电---美联储主席伯南克周一表示,尽管有广泛的指标显示经济在走向复苏,但许多民众和企业仍面临艰难的局面.
"即便是一些关键的整体指标-包括消费者支出、可支配收入、家庭净值等-已朝着复苏的方向移动,不过显然有许多个人和家庭仍面临艰难的经济和财务状况,"伯南克在一份预备演讲稿中表示.
在这个主题为经济测量的研究会议演讲中,伯南克未对经济政策前景发表评论,也未提及7月非农就业报告的情况.该报告显示,美国7月就业岗位增长好於预期,增加16.3万个,尽管失业率上升至8.3%.
伯南克称,衡量经济福利的指标领域出现了一些有趣的发展.他举例称,位於喜马拉雅山脉之中的不丹王国提出了国民幸福指数(GNH),该指数结合了受教育水平、以及花在休闲活动中的时间等指标.
伯南克称,与生活质量有关的传统经济指标包括收入分配、上进倾向、工作保障以及家庭对金融冲击的缓冲能力等等.
"所有这些指标在衡量经济进步或退步、以及解释经济决策或预测未来经济结果时都会发挥作用,"他表示.(完)
--编译 王洋/李春喜;审校 丁琦
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