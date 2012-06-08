伯南克称若欧洲危机加剧 将采取行动保护经济

2012年6月7日，美联储主席伯南克出席美国国会听证会。伯南克表示，如果金融问题加剧，美联储将采取行动保护美国经济，但他没有给出立即采取更多货币刺激措施的暗示。 REUTERS/Jason Reed

* 若金融问题加剧,美联储准备干预

* 伯南克称欧洲带来"重大"风险

* 其论调与副主席叶伦不同

* 6月19-20日美联储会议料将有激烈辩论

路透华盛顿6月7日电---美国联邦储备委员会(FED,美联储)主席伯南克周四表示,如果金融问题加剧,美联储将采取行动保护美国经济,但他没有给出立即采取更多货币刺激措施的暗示.

他在出席国会听证会时表示,美联储正在密切关注欧洲债务危机对美国经济复苏构成的"重大风险";但他的论调与联储副主席叶伦有很大区别,後者在周三呼吁提供货币政策支持.

对迫切希望得到美联储第三轮大规模买债计划前景线索的投资者来说,伯南克的证词令他们感到失望.

"美联储仍然做好准备,如果金融危机加剧,将采取必要行动保护美国经济,"伯南克在国会联合经济委员会表示.

受伯南克讲话影响,股市削减涨幅,但当日仍在前一日大幅上扬的基础上续升;美元兑欧元走强.

"其讲话并未并未真正平息争论,"富国银行资深外汇分析师Vassili Serebriakov说."一些人希望看到更加明确的迹象,更加清楚的暗示,说明进一步宽松政策即将来临,而我认为我们今天没有得到这些暗示."

上周五公布的就业数据意外疲弱,以及欧元区危机升级,均推高了对於美联储采取行动的期望,认为其最早可能在6月19-20日的下次会议上动手.

然而伯南克的讲话却远非危机模式.

事实上,他对於前景的看法还显得有些乐观.

"未来数季,经济成长似将继续保持温和步伐,"他说."尽管欧洲面临经济困难,但美国出口需求仍然保持良好."

美联储副主席叶伦周三认为,美联储应当在经济恶化之前通过直接购债或其它方式采取行动,因经济成长面临"许多明显的下行风险".

伯南克没有发出这样的暗示,不过他担心的问题不止欧洲.他表示,如果国会不采取行动,那麽明年初美国即将生效的财政政策"将会给经济复苏带来严重威胁".

**全球形势恶化**

政府上周五公布的报告显示,美国5月就业岗位增长连续第四个月放缓,仅增加6.9万.

伯南克表示,就业增长放缓的程度可能被夸大,因暖冬异常天气令招聘提前.不过,他还提到一个更麻烦的问题:经济成长实在是太慢了.

他表示,美联储决策者本月稍晚将要面临的主要问题是:经济复苏的步伐是否够快,足以维持就业市场的持续改善.

本周美联储官员就进一步放宽货币政策的愿望发表了一系列看法,就此来看联储会议上的争论可能会非常激烈.

伯南克表示他不想预判会议结果,因此分析师对美联储是否以及何时会采取行动存在分歧.

"虽然最近几天一些联储官员更加支持进一步放宽,但伯南克先生总体上表明联储仍在等待观望."美国银行美林资深经济学家Michael Hanson说.

距离会议的时间已不到两周,许多分析师表示,经济数据也许不再是决定性因素.相反,欧洲的情况可能才是关键.

巴西,印度和中国等主要新兴经济体的成长已大幅放缓.中国周四祭出降息举措给予应对,为本次全球金融危机以来的首次.

相反,欧洲央行和英国央行则分别在周三和周四按兵不动.

如果不通过直接购债而扩大资产负债表规模,美联储可以进行卖短买长(扭转操作,twist operation).

还有一个更加温和的做法,就是进一步延长美联储维持利率在低位至少到2014年底的有条件承诺.(完)

--编译 张荻/郑茵;审校 徐文焰/张涛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。