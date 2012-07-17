伯南克称美联储准备进一步提振就业

路透华盛顿7月17日电---美国联邦储备委员会(FED,美联储)主席伯南克周二在国会做证词陈述时表示,美联储准备提供进一步货币刺激以支撑在近几个月大幅放缓的经济.

他在参议院金融委员会作证时表示,欧债危机和围绕美国财政政策的不确定性导致融资条件收紧,进而拖累经济复苏.

伯南克在事先准备好的有关美联储半年度货币政策报告的讲话稿中指出,"由於在拉低失业率方面进展缓慢,以及经济成长面临下档风险,公开市场委员会已在6月会议上明确表示,准备采取进一步行动."

伯南克称,近期就业市场状况恶化显示该国8.2%的失业率下降的速度将非常缓慢,并首次承认不能仅以季节性因素来解释失业率居高不下的问题.

伯南克再度警告称,制定一个可信的削减美国政府长期债务水平,但避免短期内大幅削减支出和加税的计划至关重要.他强调称,担忧即将出现的"财政悬崖",除非国会采取行动,否则可能拖累美国经济滑入衰退.

他指出,除了与财政政策相关的不确定性以外,对部分企业和消费者的借贷条件紧蹙也导致经济复苏受限.

伯南克还表示,美联储与欧洲当局保持紧密的联系,重点关注确保美国金融系统保持承受金融冲击的韧性.

"欧洲金融市场和经济仍承受巨大压力,对包括美国在内的全球其他国家和地区的金融和经济状况产生连带影响,"他说.

伯南克指出,美联储已通过卖短买长操作向经济提供刺激,此项操作旨在压低长期借贷成本.(完)

--编译 母红;审校 李军

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