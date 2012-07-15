企业财报与伯南克讲话料给美股带来热闹一周

记者 Caroline Valetkevitch 编译 王冠中

路透纽约7月13日电---未来一周的市场或许颇为热闹.可能是受企业财报带动,也可能是因为美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克的国会报告.

近日包括超微半导体AMD.N在内的数家公司发布获利预警,让标准普尔500指数连跌六日,周五才出现反弹.

标准普尔500指数和道琼工业指数扳回了本周跌幅,分别微幅收高0.2%和不到0.1%.Nasdaq指数本周跌1%.

未来一周有多家企业将公布财报,投资人希望坏消息已全数反映完毕,然而整体景况仍旧低迷,若企业财报表现只达到低标,可能会限制了市场涨幅.

"预期受到大幅下修,"纽约Louis Capital的股市研究主管Robbert Van Batenburg说."问题在於,我们面对的是全球放缓,我确定这一定会出现在一些公司的声明当中."

数据显示欧洲、中国和美国成长放缓,使股市受到拖累,美国企业亦警告海外市场疲弱以及美元升值损及出口获利.

美联储6月会议记录暗示,尚无打算向经济挹注更多货币刺激,但交易商将对伯南克的讲话字斟句酌,观察是否提及这样的可能性,以及他对经济放缓的看法.

未来一周有多家标准普尔500指数成分企业将公布财报,包括英特尔(INTC.O)、微软(MSFT.O)、通用电气(奇异,GE)(GE.N)和可口可乐KO.O.

获利预估已大幅下修.根据汤森路透的数据,标普500成分股第二季获利目前为较上年同成长5%,低於4月初预估的成长9.2%.

几乎所有类股的获利预估均下修,部分因为欧洲需求疲弱所致.能源和公用事业料在该季表现殿後,因能源价格在第二季大幅下滑.

获利预估下修的幅度可能足以让多数企业的实际表现优於预期,进而带动市场上涨,推升标普500指数.该指数过去一个月多数时间都在1,310至1,370点窄幅区间交投.

富国银行私人银行的股市研究和策略主管Paul Mangus表示,高档消费品、工业和金融类股的表现可能意外疲弱.

例如,美国银行(BAC.N)周三料公布每股获利0.15美元,但汤森路透StarMine的SmartEstimates估计每股获利0.135美元,低了约9%.

Mangus称,科技业表现可能好坏参半.

"一方面,软体(软件)业务趋势相当强健.(但)硬体(硬件)厂商方面可能会有些让人失望.在部分情况下,个人电脑销售有些疲弱,"他说.

除了超微半导体外,应用材料(AMAT.O)本周发布了疲弱的财测,而引擎制造商Cummins(CMI.N)则发出营收警讯.AMD预定周四公布财报.

汤森路透的数据显示,第二季财测负面和正面的比例为3.3比1,为2008年以来最糟.

其他预定公布财报的标普500企业包括高盛(GS.N)、花旗集团(C.N)和强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N).

在欧元区债务危机发展方面,西班牙银行业纾困的最後细节料在下周出炉.

**伯南克讲话**

伯南克预定在周二和周三于参议院和众议院委员会进行半年度货币政策报告,但分析师表示,伯南克不太可能透露有进一步经济刺激的计画.

股市本周下跌,因美联储6月会议记录显示,政策委员对於进一步经济刺激持开放态度,但前提是经济景况需要先出现恶化.投资人原本希望美联储6月会议记录会暗示联储正接近推出新一轮刺激措施.

"我想他不会暗示任何量化宽松措施,所以我认为不太可能从他的谈话中得到慰藉,"Van Batenburg说.

伯南克比较有可能敦促国会在财政政策方面采取行动,解决巨额预算赤字、以及政府大幅削减支出这种"财政悬崖"情况对经济的冲击.(完)

--译文审校 郑茵

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