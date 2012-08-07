《热点透视》必和必拓页岩气事业资产大幅减记 金字招牌颜面无光

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Kevin Allison; 编译 蔡美珍
路透伦敦8月3日电---必和必拓首席执行官高瑞思吞下自己的苦果,是正确的.必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)宣布美国页岩气事业减记28亿美元后,高瑞思放了他2012年的红利奖金.与必和必拓1,700亿美元市值相比,这笔减记金额看起来很小,而且并非出人意料.但必和必拓18个月前才以将近50亿美元买下这项资产.对於一家靠着精明经营美誉打天下的公司而言,这十分难堪.
去年2月,必和必拓从Chesapeake Energy(CHK.N)手中买下Fayetteville的48.7万英亩页岩气储量资产,被视为连续多起大型交易案失利後的一大突破.必和必拓是少数拥有可观石油事业的大型矿商之一.在美国页岩气领域发展过程取得一席之地,当时看来似乎是不错的战略.
但是这笔47.5亿美元的价格从一开始就显得买贵了.在收购案宣布之时,外界就已经清楚知道,页岩气产量大增正在造成燃气供应过利,将威胁到以生产燃气为主的油气井获利能力.当时美国燃气价格约在4.50美元/百万英热单位(mbtu),比2010年高位下跌约25%.到了今年稍早已经跌至低於2美元.即使以今天约3美元的价格,开采业者仍是赔钱.
必和必拓决定减记Chesapeake资产价值,表示它不预期供应过剩问题短期内会改善.就像其他燃气开采商一样,必和必拓将重心转移到油量较高的页岩储层,这些资源是必和必拓去年7月以120亿美元向美国Petrohawk买下.这项规模更大、更具企图心的收购案,并未受到这次资产减记的影响.
必和必拓不是唯一一家承认页岩资源买贵了的公司.壳牌石油(Shell)(RDSa.L)、BG BG.L及Encana Energy(ECA.TO)都在第二季认列减损.必和必拓宣布之後,其伦敦挂牌的股票上涨1.9%,显示投资人已经预期高瑞思会咬牙接受现实.
不过,这个时间点并不理想.面对成本节节上升,而需求日益降温,必和必拓和其他大型矿商都面临压力,要不就是向股东回馈更多现金,否则就要设法交代那些动辄数以10亿美元计的成长项目如何还能创造诱人的投资报酬.1月时,德意志银行估计,必和必拓需要斥资约500亿美元,才能让页岩产出在2020年时达到近四倍水准.这次的减记将让高瑞思的说服工作更加艰难.(完)
--译文审校 张明钧
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。