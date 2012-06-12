公债收益率触及纪录高位 西班牙融资能力受到质疑

* 西班牙公债收益率触及纪录高位,因救助忧虑加剧

* 西班牙融资能力受到质疑

* 德国公债下跌,受获利了结和欧元区忧虑打压

* 意大利公债收益率上涨,因周四将标售公债

路透伦敦6月12日电---西班牙10年期公债收益率周二触及欧元区历史最高位,接近7%的危险水准,令人担心西班牙银行业在获得救助後,该国是否有能力在公债市场融资.

西班牙各年期公债大跌,两天前该国同意其银行业获得高达1,000亿欧元的救助.

救助资金的结构尚未确定,但市场主要担心的是西班牙在出现违约的情况下对该笔贷款的偿还是否将优於偿还常规公债.

这可能将抑制投资者买入西班牙新债,拖累借贷成本上升并接近7%水准,市场认为这一水准长期对西班牙来说难以为继.

西班牙10年期公债收益率涨25个基点,至纪录高位6.86%,超过了去年11月所见高点,为1999年欧元面世以来最高位.

意大利公债收益率在周四公债标售前亦上涨,希腊周日的选举加剧了投资者的不安情绪.

市场对德债期货周一涨势进行获利了结,欧元区债信评级较高国家本周大量供应公债,也带给投资者在其他地方寻找高收益率的机会.

德债期货跌140个跳动点,至142.49,德国10年期公债收益率涨12.5个基点,至1.38%.

德国周三将标售50亿欧元10年期公债.

意大利财政部周一表示,将於6月14日标售多达45亿欧元三到五年期公债.

意大利10年期公债收益率涨13.5个基点,至6.17%.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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