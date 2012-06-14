借贷成本激升 西班牙与意大利承诺采取新举措

* 西班牙承诺采取新举措,此前该国公债收益率达到7%

* 意大利表示将进一步削减支出

* 默克尔拒绝发行欧元区统一债券等"奇迹方案"

* 希腊选举给市场带来巨大的阴影

路透柏林/马德里6月14日电---处在愈演愈烈欧洲危机炙烤下的西班牙和意大利,承诺将采取新举措以整顿各自的公共财政,因两国借贷成本激升,在令人揪心的希腊选举到来前再度鸣响警笛.

但德国总理默克尔却没有理会欧盟其他成员国和美国的施压,後者希望德国在欧元区内担负起承销债券和为银行存款担保的责任.

尽管上周末欧元区一致同意向西班牙提供最高1,000亿欧元资金用於银行业资本重组,但该国10年期公债收益率周四还是跃居7%上方,创下欧元问世以来高位.7%是一个危险水准,当公债收益率突破该水准时,希腊,爱尔兰和葡萄牙被迫寻求国际援助.

"现在的局面不能够一直持续...我相信未来数日乃至数周,我们将继续采取更多举措以便让利率降下来,"西班牙经济部长德金多斯在议会的走廊上对记者表示.

在罗马,负责审议公共支出的议会关系事务部长Piero Giarda表示,意大利中央政府部门今年的支出将削减50亿欧元,而不是先前宣布的42亿欧元.节省下来的资金将帮助上月两次地震灾区筹资需求.

德国总理默克尔在向议会发表讲话时表示,拒绝"奇迹般的解决方案",如发行欧元区共同债券或创建欧洲存款担保机制,尽管这些方案得到法国新总统奥朗德、意大利总理蒙蒂和西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)的支持.

默克尔说,这些方案可能"事与愿违",并与德国宪法相违背.

相反,她呼吁采取渐进措施,努力完成构建欧洲政治联盟的"艰巨任务".

她警告勿过度使用欧洲最大经济体德国的资源,称"德国正投入其力量和影响力来用於民众福祉,不仅是为了德国民众,而且在帮助整个欧洲和全球经济.但我们也深知,德国的力量不是无穷无尽的."

意大利周四标售三年期公债时的得标利率涨至5.3%,为去年12月迄今最高,尽管周三意大利总理蒙蒂出访柏林时,德国对其改革举措表示强烈支持.

西班牙和意大利公债收益率大涨,反映出投资者担心欧元区无法控制已持续两年半的债务危机,且在希腊大选後可能面临动荡局面.此次大选也许会令希腊退出欧元区.

**奥朗德提醒希腊**

法国总统奥朗德在接受希腊电视台采访时表示,他希望希腊留在欧元区,然而要由希腊选民来决定未来.

"不过,鉴於是希腊的朋友,因此我不得不提醒的是,如果让外界感到希腊想要背弃承诺,并且置经济复苏的前景于不顾,那麽一些欧元区国家将宁愿让其从区内消失."

他并没有点出具体国家的名字,但德国、荷兰和奥地利官员均公开论及过希腊退出的可能性.(完)

--编译 郑茵/肖群英/洪曦;审校 戴素萍/张涛/徐文焰

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