借贷成本激升 西班牙与意大利承诺采取新举措

焦点：价格飙升 中国铁矿石企业重启矿山
路透马尼拉3月2日 - 铁矿石价格如火箭般蹿升，可能会促使中国铁矿石企业重新打开数年前因行业不景气而关闭的铁矿，游走在边缘的外国对华供应商所面临的市场或遭挤压，行业管理人士如是说。中国是全球最大的铁矿石进口国。
* 西班牙承诺采取新举措,此前该国公债收益率达到7%
* 意大利表示将进一步削减支出
* 默克尔拒绝发行欧元区统一债券等"奇迹方案"
* 希腊选举给市场带来巨大的阴影
路透柏林/马德里6月14日电---处在愈演愈烈欧洲危机炙烤下的西班牙和意大利,承诺将采取新举措以整顿各自的公共财政,因两国借贷成本激升,在令人揪心的希腊选举到来前再度鸣响警笛.
但德国总理默克尔却没有理会欧盟其他成员国和美国的施压,後者希望德国在欧元区内担负起承销债券和为银行存款担保的责任.
尽管上周末欧元区一致同意向西班牙提供最高1,000亿欧元资金用於银行业资本重组,但该国10年期公债收益率周四还是跃居7%上方,创下欧元问世以来高位.7%是一个危险水准,当公债收益率突破该水准时,希腊,爱尔兰和葡萄牙被迫寻求国际援助.
"现在的局面不能够一直持续...我相信未来数日乃至数周,我们将继续采取更多举措以便让利率降下来,"西班牙经济部长德金多斯在议会的走廊上对记者表示.
在罗马,负责审议公共支出的议会关系事务部长Piero Giarda表示,意大利中央政府部门今年的支出将削减50亿欧元,而不是先前宣布的42亿欧元.节省下来的资金将帮助上月两次地震灾区筹资需求.
德国总理默克尔在向议会发表讲话时表示,拒绝"奇迹般的解决方案",如发行欧元区共同债券或创建欧洲存款担保机制,尽管这些方案得到法国新总统奥朗德、意大利总理蒙蒂和西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)的支持.
默克尔说,这些方案可能"事与愿违",并与德国宪法相违背.
相反,她呼吁采取渐进措施,努力完成构建欧洲政治联盟的"艰巨任务".
她警告勿过度使用欧洲最大经济体德国的资源,称"德国正投入其力量和影响力来用於民众福祉,不仅是为了德国民众,而且在帮助整个欧洲和全球经济.但我们也深知,德国的力量不是无穷无尽的."
意大利周四标售三年期公债时的得标利率涨至5.3%,为去年12月迄今最高,尽管周三意大利总理蒙蒂出访柏林时,德国对其改革举措表示强烈支持.
西班牙和意大利公债收益率大涨,反映出投资者担心欧元区无法控制已持续两年半的债务危机,且在希腊大选後可能面临动荡局面.此次大选也许会令希腊退出欧元区.
**奥朗德提醒希腊**
法国总统奥朗德在接受希腊电视台采访时表示,他希望希腊留在欧元区,然而要由希腊选民来决定未来.
"不过,鉴於是希腊的朋友,因此我不得不提醒的是,如果让外界感到希腊想要背弃承诺,并且置经济复苏的前景于不顾,那麽一些欧元区国家将宁愿让其从区内消失."
他并没有点出具体国家的名字,但德国、荷兰和奥地利官员均公开论及过希腊退出的可能性.(完)
--编译 郑茵/肖群英/洪曦;审校 戴素萍/张涛/徐文焰
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