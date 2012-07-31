BP因资产贬值与漏油事故计提50亿美元费用 获利逊於预期

路透伦敦7月31日电---英国石油公司BP Plc(BP.L)周二发布第二季财报,其中计提了50亿美元费用,主要因为资产价值减记.该数额甚至高於BP通常一个季度的获利.

上述费用主要是因为待售的美国炼厂价值下跌,美国页岩气资产价格下滑,以及位於阿拉斯加的Liberty项目停工等原因.

此外,该费用还包括为2010年美国墨西哥湾漏油事件的额外准备金.上次漏油事故截至目前的总费用达到380亿美元.

这使BP当季因重置成本遭受13.85亿美元亏损.经调整该费用和其他一次性费用之後,BP当季获利36.85亿美元,低於预期的约48亿美元.

在业绩公布之际,BP管理层正努力为结束墨西哥湾漏油事件引发的诉讼进行谈判,而且该公司与俄罗斯合作夥伴的纠纷也深具破坏性.

BP称,美国漏油事件诉讼仍有"很大的不确定性".(完)

--编译 李春喜; 审校 高琦

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