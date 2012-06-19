前英国首相布朗：G20峰会需对欧元区提出果断行动

撰稿 布朗(前英国首相) 编译 张明钧/石冠兰

路透伦敦6月18日电---欧洲危机已经不再是欧洲的危机.如今已变成所有人的危机.除非周一20国集团(G20)在墨西哥举行的峰会能够马上协调出一份全球协力的行动计划,否则我们将面临一次全球经济滑坡,这也将对美国总统大选、甚至是中国的领导人换届造成深远影响.这是最後的机会.

在欧元区终於到了必须彻底反省的此时,往往流于空洞的峰会公报标准辞令,是绝对不够的.无论希腊周日投票结果为何,失序终结欧元的可能性不断升高:希腊税收溃退,并未像先前承诺一样回升.葡萄牙和爱尔兰在无法重回市场筹资的情形下,恐怕不久後就得向国际货币基金组织(IMF)申请第二轮计划.可悲的是,在欧洲衰退恶化的情况下,意大利、甚至是法国都有可能很快步上西班牙後尘,需要融资协助.就连德国银行业者都无可幸免地需要扩大注资,因当中有部分业者的贡杆操作甚高.

在欧洲的各个干预措施接连失败之际,八国集团(G8)及G20峰会中全球各国领袖往往仅做壁上观.如今他们必须和2009年一样采取果断行动.他们绝不能让墨西哥会议结束,而没有达成共识支持建立欧洲大型防火墙以阻制扩散效应.此外,他们必须为东方及西方国家建立全球性的成长提案.

过去四年来,欧洲一昧地专注公共债务,意味着其未关注到银行体系灾祸,同时也未能掌握根本的结构性问题:如何在当前欧元架构下达成成长.在美国及英国银行体系资本重组四年以来,一方面新增资本(增加约4%)、同时又打销坏帐(相当於4%减计),但欧洲却是踌躇不前.欧元区银行资本重组行动中,新增银行股本仅0.5%,打销坏帐的比例更小於此数.如今,我们必须寻求规模高达2,000-5,000亿欧元的银行资本重组.

然而欧洲金融业还有一个更大的问题:其银行业者仍有24万亿(兆)欧元的贷款余额,美国则为14万亿美元(11万亿欧元);由於其规模庞大,欧洲银行业者多仰赖批发融资,而这部份融资正开始乾涸.Moore Capital全球策略师Gene Frieda则已指出,西班牙民间部门的外部债务--即其对世界其他地区的负债--如今已经大到无法按正常时程偿还,这比银行资本短缺问题还要严重.以1,000亿欧元来重整西班牙银行业资本,不可能解决那些难以寻求再融资的2万亿欧元民间外部负债.过去数个月来,西班牙银行业者一直是靠欧洲央行伸手援助而度过,但很快地他们所提供的担保品将质量不足.随着收益率(殖利率)升高,债务情势变的不稳定,如同Frieda所指出,不久後到了某一时点,西班牙将会面临一场融资危机,不是得靠大举折价融资解决,不然就得减计债务.而当此一情势发生时,欧元区内只有一个机构能够提供无上限的援助--欧洲央行.当然,透过民间债务减计、银行重组资本、及欧洲央行有条件地提供流动性,这样的最终摊牌局面可能延後出现,但这些都无法永久隐藏单一货币区域一个无法逃避的运作逻辑:为了取得民间部门融资、不再出现持续性危机,必须要有一个最後有效的金援者及财政同盟出现来加以支应.

我们已经处於下行螺旋通道中了,这远没有结束迹象.撙节意味着减少经济活动,然後是信心减退.反过来批发融资更加难以获得,信心进一步减退,同时随着经济继续深陷衰退,银行亏损规模更大,政府赤字目标无法实现.而且,希腊民间债务的地位已次于官方债务,因此民间资金不容易被吸引回来,只要民间投资者担心违约以及从欧元区退出.他们将要求更强的资金安全保障.

因此西班牙银行业资本重组将不起作用,而欧元区被冷酷地推向生死一决的关键时刻,欧元最初设计中的根本缺陷(无法由银行业救援加以解决)暴露无遗,不是在理论中而是在现实里,後果是毁灭性的.

新近发现的一个经济联盟的基本特性--即最後贷款者是必不可少的,这点对西班牙、意大利、爱尔兰、葡萄牙、希腊甚至法国而言,如果他们继续留在欧元区,就必需加以承认.欧元区每次想要拿出一套新的善意折中举措,比如进一步的资本重组,银行存款担保以及最新"解决方案"--银行联盟,都不是直面基本问题,而是使得局面更加难以收拾.

当然欧洲的必要政策转换可通过不同方式来装点.德国和欧洲要劝说持保护主义观点的公众;G20在那一进程中可起到帮助作用.中国和石油产出国可释出信号将支持欧洲改革,帮助欧洲央行对西班牙、意大利和法国未偿贷款进行再融资.这可以直接操作,也可以通过借款给IMF来实现.好处是向德国公众确保世界在共同承担重启经济增长的责任,民间部门信心也会发挥作用.

但尽管如此,全球经济成长仍不确定.通胀水平普遍偏低,有理由进行全球央行联手出台刺激举措,但现在世界经济存在异常的结构性失衡,不能通过再度实施常规的衰退後政策来予以矫正.10年前美国消费者支出(每年为10万亿美元)可以将世界经济拉动至更高增长平台.10年後亚洲人将拉动世界增长,亚洲消费将近占所有消费者支出的一半.但我们正处於新旧过渡阶段.世界最大的生产国已经是新兴市场,但最大的消费国仍是发达经济体.今天既不是西方消费者也不是亚洲生产者可以独立地拉动世界经济前行,前者需要赚得支撑花销的钱,後者需要有人来买他们的东西.因此只有在亚洲人相信西方市场复苏且欧美人自信可以赚钱的时候,经济高速增长才能再现.

中国的出发点是快於计划地扩大消费者需求,西方是推动基础设施投资,我提议的G20计划对亚洲有益,但对亟需出口的美国更有好处,对欧洲而言则是救命稻草,因其需要找到摆脱多年停滞的方法.如果全球领导人下周未能达成协议,不但欧洲将迎来失去的10年,整个世界都将付出可怕代价.我从2009年学到的教训是,当一个问题升级到全球性问题时,就需要全球性解决方案了.(完)

--译文审校 蔡美珍/隋芬

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