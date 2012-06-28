光明乳业召回受碱水污染优倍牛奶

中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元 扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透北京6月28日电---中国光明乳业公司已经召回数百盒牛奶，因此前的设备故障导致一批优倍牛奶遭碱水污染。
几周前，内蒙古伊利公司刚刚召回了汞含量异常的儿童奶粉。
中国乳品产业接连遭遇产品安全丑闻，正努力挽回消费者的信任。
在最近的这次乳品事件中，中国国有媒体周四报导称，有消费者近日在互联网上曝料用光明950毫升包装的优倍牛奶做饮料，不同生产日期产品出现不同的颜色。光明乳业公司随後在其官方网站发布产品召回声明。
光明乳业在声明中称，在公司所属上海一家工厂进行常规设备维护保养期间，自动阀切换时发生几秒钟延迟，导致“少量”清洗用碱水渗入流水线上的优倍牛奶中，涉及周一生产的约300盒产品。
上海质量技术监督局表示，正在调查此事。（完）
编译：王凤昌 发稿：张家伟
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路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。