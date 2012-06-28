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中国财经 | 2012年 6月 28日 星期四 12:54 BJT

光明乳业召回受碱水污染优倍牛奶

路透北京6月28日电---中国光明乳业公司已经召回数百盒牛奶，因此前的设备故障导致一批优倍牛奶遭碱水污染。

几周前，内蒙古伊利公司刚刚召回了汞含量异常的儿童奶粉。

中国乳品产业接连遭遇产品安全丑闻，正努力挽回消费者的信任。

在最近的这次乳品事件中，中国国有媒体周四报导称，有消费者近日在互联网上曝料用光明950毫升包装的优倍牛奶做饮料，不同生产日期产品出现不同的颜色。光明乳业公司随後在其官方网站发布产品召回声明。

光明乳业在声明中称，在公司所属上海一家工厂进行常规设备维护保养期间，自动阀切换时发生几秒钟延迟，导致“少量”清洗用碱水渗入流水线上的优倍牛奶中，涉及周一生产的约300盒产品。

上海质量技术监督局表示，正在调查此事。（完）

编译：王凤昌 发稿：张家伟

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