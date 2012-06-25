光明食品将收购波尔多葡萄酒出口商Diva

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透巴黎6月23日电---法国波尔多葡萄酒出口商Diva称，中国国有企业光明食品集团有限公司将收购其70%的股权，进军葡萄酒行业。
中国是波尔多葡萄酒的最大进口国。2011年中国葡萄酒消费量飙升110%。
本次收购涉及金额未披露。Diva是一家私营企业，其销量的45%来自中国，60%来自亚洲市场。
“这将帮助Diva更好地了解中国市场，并将扩大该公司销售产品的渠道，”Diva发言人周六称。她还表示，Diva销售很多品级的葡萄酒，包括顶级酒庄酒。
波尔多加龙河（Garonne）沿岸共有11,000座酒庄，2008年以来，被中国投资者收购的酒庄有15-20家，还有30家可能很快易手。
分析师认为，尽管中国已经跻身全球前十大葡萄酒生产国，中国收购海外酒庄的趋势仍将增强。
中国企业和个人一直对收购葡萄园表现出兴趣，这是中国企业首次涉足法国葡萄酒贸易。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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