英国考虑推出替代LIBOR的银行间利率制定程序--央行总裁

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透伦敦8月8日电---英国央行总裁金恩周三表示,自金融危机爆发以来,作为银行间借款成本指标的伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)已经不起作用,因此需要寻找补救办法支持基於LIBOR的现有合约.
自从LIBOR被巴克莱(BARC.L)等大银行操作的丑闻曝光以来,英国已经开始着手对这一指标利率进行改革.该丑闻严重威胁到伦敦作为金融中心的声誉.
金恩在公布英国央行最新经济预测的记者会上表示,自金融危机爆发以来,单一的银行间借款利率已经不复存在,因为银行现在都要被评估各自的信用风险.
"因此,让一个小组确定一个银行间拆放款利率已经没有意义,"他表示.
上周英国政府展开评估,考虑推出一个替代的利率制定程序,以及如何转入新的机制.不过新机制可能需要一些时间,因许多长期合约都与LIBOR绑定.
金恩也强调要找到一个过渡方案.
"由於还有大量依据LIBOR制定的合约,涉及价值数千亿美元的衍生品,目前的问题是,为了支持现有的这些合约,如何才能确保LIBOR继续运行,"他表示.
汤森路透(TRI.TO)自2005年收购Telerate以来,一直在为英国银行协会(British Bankers Association)计算和发布LIBOR.汤森路透为路透的母公司.(完)
--编译 李春喜;审校 王洋
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