英国政府公布紧急审查Libor工作的权责范围

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
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路透伦敦7月30日电---英国政府周一公布对伦敦银行间拆放款利率(Libor)实施根本性改革的权责范围,并称迫切需要进行改革.Libor曾遭巴克莱(BARC.L)等数家银行操控.
审查将由英国金融服务监管局(FSA)官员Martin Wheatley负责进行.
审查将检讨Libor的建构、用於实际交易的可行性、治理问题、启用其它利率制定程序的可能性,以及如何转向新体制.
"这个指标利率在全球被广泛使用,合同涉资金额达数万亿(兆)计的美元.显然我们需要对Libor的编制过程进行紧急改革,"Wheatley在英国财政部公布的一份声明中表示.
他将在8月10日公布讨论稿,最终结论将在9月底之前公布,届时政府将提出法律修订的建议.该建议将被纳入到一份已经通过的金融服务草案中.
英国和美国政府此前对巴克莱施以创纪录的4.53亿美元罚款,因该行试图影响Libor.
苏格兰皇家银行(RBS.L)在周日的卫报专访中暗示,该行也因在利率操纵丑闻中的角色面临处罚.全球多国当局因该丑闻对约20家银行展开调查.(完)
--编译 梁睿雪/李春喜;审校 白云
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