英国零售商恐将无法借奥运会大肆“吸金”

路透伦敦7月2日电（记者 James Davey）---英国零售商若想借伦敦奥运会让消费者再度大肆购物，恐怕他们要失望了。

今年早些时候，玛莎百货(MKS.L)、J Sainsbury(SBRY.L)及John Lewis等一些主要百货集团，将这场英国64年来首次举办的奥运会视为拉动销售的一个重大机会。

然而，经济衰退带来的压力，加上期间没有公共假期以及不利的天气形势，意味着奥运会带来的任何提振可能都很有限。

零售咨询公司Conlumino董事总经理桑德斯（Neil Saunders）称：“我认为它（奥运会）不会带来很多（提振）。” 他指出，奥运会对零售业的影响将远低於6月初伊丽莎白女王登基60周年庆典的影响，主要原因在於7月27-8月12日奥运会期间没有公共假期。

“女王登基60周年庆典时民众多享受了一天假期。许多人在这一天与家人朋友聚会庆祝，这对食品销售带来十分明显的影响，因吃吃喝喝是庆祝活动的主要内容，”桑德斯说。

“奥运会与这不同，尽管人们会有一时的兴趣，但我觉得它不属於影响消费习惯的活动。”

奥运会的一个赞助商Visa Europe上周预测，在为期七周的伦敦奥运会及残奥会期间，英国的消费支出将增长8亿英镑（13亿美元）。

然而，英国经济衰退，消费者因工资增幅有限控制支出，加上政府紧缩财政，意味着奥运会对支出带来的潜在提振可能被夸大。

一些分析人士认为，有利的天气状况将是推动今夏零售销售增长的一个更重要因素。他们指出，去年春季天气不错，又逢王室婚礼，零售销售大幅增长。

桑德斯说：“如果让零售商在好天气与奥运会之间选择，我觉得他们会选好天气，因为他们知道这会对销售带来更切实的影响。”

至于奥运会对英国经济的影响，许多经济学家认为，这仅会短暂支持该国经济增长。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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