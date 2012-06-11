巴菲特午餐拍出346万美元 高於去年

路透6月9日电---在曼哈顿的一家高档牛排馆，九个人吃一顿午餐可能得花约1,000美元，但当巴菲特是其中一位贵客时，这顿午餐则高达346万美元。

这便是一年一度的巴菲特午餐在线慈善拍卖拍出的价格，中标者可邀请七位朋友与巴菲特在位於曼哈顿的Smith & Wollensky牛排馆共进午餐，但中标者的身份迄今未知。

今年巴菲特午餐的价格高於去年。去年，基金经理泰德·维切勒（Ted Weschler）以263万美元赢得与巴菲特共进午餐的机会，他最终在去年9月被巴菲特聘用，在伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）担任投资经理。

今年为期五天的拍卖已於周五晚截止，共有10名竞拍者进行了106次报价，中标者报价3,456,789美元。在去年的竞拍中，只有两名竞拍者给出八次报价。

巴菲特午餐此前的12次拍卖，为位於旧金山的慈善组织GLIDE筹集了逾1,150万美元善款。GLIDE资助一系列帮助弱势群体的项目，包括为穷人提供餐补以及为社区诊所提供房间。巴菲特是由已故的第一任妻子苏珊（Susan）引见给GLIDE。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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