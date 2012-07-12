巴菲特对美国经济形势看法甚为悲观

独家：中国振华石油将收购雪佛龙的孟加拉天然气田-行业高管
路透北京/达卡2月22日 - 两名驻北京的中国石油业高管表示，中国国企--振华石油已与雪佛龙(Chevron)签订初步协议，将购买后者位于孟加拉的天然气田，作价约20亿美元。
路透7月12日--投资大师巴菲特(Warren Buffett)周四在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时对经济发表了其说过的甚为悲观的看法,称过去六个月美国经济已放缓.
巴菲特表示,过去几周欧洲已经历了"特别快"的放缓,因支出出现下降.
他表示,即便是经济降温,住宅市场也开始回暖.
他旗下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)对住房建设和房地产销售有很大的爆险.巴菲特称,只有房市形势最终出现转折,经济才可能真正加速.
不过他目前的看法仍较最近的态度更为悲观,因其此前曾表示美国经济正在缓慢加速.他还表示,不清楚为何经济最近有所放缓.(完)
--编译 王洋;审校 田建华
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