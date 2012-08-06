逆回购渐成中国央行调控市场利率重要工具

* 逆回购滚动操作持续六周

* 中标利率传导央行意图

* 逆回购渐成常态,因国际收支已趋势性改变

* 有望成为央行调控市场利率的重要工具

作者 康熙泽/刘昕

路透北京/上海8月6日电---中国央行公开市场的逆回购滚动操作已持续六周,在"量"上提供流动性的同时,在"价"上亦开始引导货币市场利率.对於机构而言,逆回购利率已成为传达监管层意图,影响二级市场资金定价的重要因素.

业内人士指出,随着国际收支趋於平衡,以往由外汇占款投放主导的基础货币创造方式已发生改变,公开市场从单向回笼对冲流动性,逐渐向投放与回笼并举,为逆回购常态化操作奠定基础.

公开市场央票发行逐渐淡出,央行失去了一个可以调控市场利率的重要工具,而且随着逆回购利率对市场影响力的不断增强,其或将接棒央票,成为央行调控市场利率重要工具.

平安证券固定收益部研究主管石磊认为,短期内由於银行间资金面供求关系比较紧张,央行公开市场逆回购操作规模偏大,所以中标利率肯定会影响市场利率水平,同时逆回购利率亦承担着传达监管层意图的作用.

"比如有时候逆回购中标利率比二级市场高一点或低一点,这也能反映央行的一种意图."他说.

今年1月,中国央行逾10年来首次宣布将以公开招标方式进行逆回购操作,并在春节长假前进行了两次14天期逆回购操作;随後在5月中上旬又进行了两次七天期逆回购操作;而自6月下旬起,央行公开市场滚动进行逆回购操作,操作品种包括七天和14天期,以七天期品种为主.

伴随逆回购操作渐频繁,其利率变化越来越被市场所关注,其价格指向作用也愈发明显,特别是在有逆回购操作的周二和周四,银行间市场七天回购利率经常在逆回购招标结果出来後才有成交,其成交区间也贴近逆回购利率水平.

**逆回购具备常态化操作条件**

逆回购操作若要成为央行调控市场利率的新工具,必要条件是可以延续常态化的操作.而随着中国外汇占款投放量的下降,公开市场从单向回笼对冲流动性,逐渐向投放与回笼并举的灵活性操作转变,这就使得逆回购已具备常态化操作的条件.

石磊就认为,中国国际收支已经发生了趋势性改变,公开市场操作方式也需要有所调整,未来逆回购将是经常性的操作.

而从监管层的不断表态中,也可看出端倪.

今年初出版的《第一排:中国金融改革的近距离思考》的作者--央行官员孙国峰提出,中央银行应研究建立存款准备金率制度下的结构性短缺的流动性管理框架.在此框架下,公开市场操作由吸收流动性转为通过债券交易日常投放流动性,以有效实现货币政策目标.

有业内人士就此作出推测,央行对於今後资金面可能经常出现结构性短缺已有所预期,而提出的应对方法恰恰就是逆回购操作.这可能也解释了为何临近半年末银行间市场出现流动性紧张,而监管层迟迟没有降准,转而采取滚动逆回购维系至今.

中国央行上周四发布的第二季度货币政策报告中表示,下一阶段的货币政策将运用逆回购、正回购、央行票据、存款准备金率等各种流动性管理工具组合,灵活调节银行体系流动性,引导市场利率平稳运行.

不过哈尔滨银行金融市场部宏观分析师崔小龙则认为,央行以公开市场逆回购来缓解或调控市场流动性或只是一个短期政策偏好,不代表逆回购将长期持续下去.而考虑到经济下滑风险仍未消除,继续降准仍有必要.

**逆回购兼顾"量"和"价"的调控**

在今年春节长假前和5月中上旬进行的两轮逆回购操作中,其意义更多在於向市场"输血",缓解暂时的资金饥渴.但从6月末开始的今年第三轮逆回购通过持续操作,除了"量"的影响之外,更多地体现了"量"和"价"兼顾.

"(央行)把(资金)成本已经定在这里了,对於大行,你把钱放出去的成本至少和这个(逆回购利率)持平,或者有一定的溢价."中投证券固定收益研究员覃圣尧称,"至少现在(逆回购)是在市场中体现出(央行调控二级市场利率)这样一个作用."

北京一国有银行交易员亦表示,以往一年央票的发行收益率一直被视为引导市场利率的风向标,随着外汇占款不再是流动性投放的主要来源,央票逐渐从公开市场操作中淡出,央行也希望找到新的具有指标性的利率作为替代,目前来看逆回购利率应该很合适.

监管层人士的表态或许更加直接.一位在央行工作的人士此前就对路透表示,"今年的确是货币政策操作质的转变.通过逆回购的连续操作,毫无疑问将为市场提供更直接的利率参考."

不过在中国利率市场化的进程中,能否通过连续性操作,将逆回购最终培养为一个基准利率,业内人士的态度比较谨慎.光大银行资金部首席宏观经济分析师盛宏清就认为,逆回购仅仅是在不愿大规模放松银根的前提下,而做的一种短期的调节.

"最重要的就是说,它不具备作为一个总揽货币市场上利率的指示价格(的一些条件)....基准利率应建立在信用基础上,而不是抵押基础上."他说.

当前中国央行公开市场正/逆回购操作均通过债券质押进行.

盛宏清在最近发表的一篇的文章中指出,根据国际经验,货币市场核心基准具备条件包括:一是以信用为基础;二是报价团是金融系统性重要成员;三是利率辐射性优良.他称,央行未来的着力点之一是将Shibor隔夜利率培育成货币市场核心基准.

以下为中国央行今年来公开进行的各次逆回购操作规模与中标利率一览:

日期 招标量 7天期(%) 14天期(%)

(亿元人民币)

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8/2 500 3.35 --

7/31 80 3.35 --

7/26 500 3.35 --

7/24 950 3.35 --

7/19 800 3.35 --

7/17 200 3.30 --

7/12 100 3.30 --

7/10 500 3.30 --

7/5 50 3.80 --

7/5 400 -- 4.00

7/3 380 3.95 --

7/3 1,050 -- 4.10

6/28 300 -- 4.15

6/26 950 -- 4.20

5/10 240 3.30 --

5/3 650 3.53 --

1/19 1,830 -- 6.05

1/17 1,690 -- 5.47 (完)

--审校 边竞/屈桂娟

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