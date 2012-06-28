卡塔尔搅局 嘉能可力挽260亿美元收购Xstrata报价

* 卡塔尔周二要求提高收购条件

* Xstrata提议调整管理层激励方案

* 按当前股价,该交易价值260亿美元

* 嘉能可或放弃交易

路透伦敦6月27日电---大宗商品交易商嘉能可(GLEN.L)周三力挽以260亿美元竞购XstrataXTA.L的努力.股东卡塔尔周二突然要求更好的收购条款,令两者意外,迫使它们延後交易日程.

卡塔尔的干预将这笔交易推至失败边缘,因这激发许多主要股东再次考虑自己所担忧的部份,诸如高管薪资飙升以及担心并购後的公司会从事风险更高的业务.

卡塔尔暗暗强化身为Xstrata第二大股东的地位,过去数月始终保持缄默,却在周二提出要求以1股Xstrata换新公司3.25股,远高於嘉能可提出的2.8股报价.

"为卡塔尔欢呼三声,"施罗德投资的英国股票主管对路透称,"我们一直说换股比例不对,所以他们现在要麽提高比例,不然就是看到交易被否决."

如果嘉能可股东想按原计划在7月中旬批准该收购案,就得赶在周四前修改收购条件.

嘉能可表示将推迟原定於7月11日举行的股东大会.Xstrata称,在调整高管报酬协议後将召开新的会议.高管的报酬也一直是争论焦点之一.

斥巨资挽留Xstrata高管的协议惹怒其他投资者,例如为了留住执行长Mick Davis提出三年2,900万英镑奖金.卡塔尔投资局(Qatar Investment Authority,QIA)的举动在最後时刻鼓动了这些投资者.

为了安抚投资者,Xstrata称奖励将以股票的方式给予,而且必须达成未来两年额外节约成本3亿美元,才会全额拨付.

"他们犯了一个十分严重的错误,竟把留任薪酬协议与收购案直接挂在一起.他们这麽做既无知又自大,"Xstrata前40大股东之一表示,"如果(换股比例)仍保持在当前水准,例如,不上调的话,我不认为收购案会成功.股价也反映了这点."

Xstrata股价周三收在7.907英镑,反映的仍然是2.6股的换股报价.分析师已指出,若收购条件不改致交易失败,Xstrata股价可能下跌20-30%.

分析师表示,对薪酬计划的态度发生转变,表明两家公司开始接收到投资者的想法,但这宗并购的交易架构可能很难调整.它们原本认为卡塔尔这招是一种谈判手段,换股比例若从当前的2.8升到3,就能赢得投资者支持.

金融时报周四援引熟悉交易的消息人士称,如果卡塔尔坚持较高的换股比例,嘉能可或许会做抽身的准备.

Hermes Equity Ownership Services主管Paul Lee说,单纯提高换股比例将不足以说服他们支持这宗交易.该公司代表着Xstrata约1%股东的投票权.

"我们认为Xstrata的风险管理一向做得很好.但嘉能可这方面就不那麽好了.很多投资者最担心的就是换股比例和留任薪酬计划,但他们并没有真正重视这个问题,"他说.(完)

--编译 田建华/兰秀娟/艾茂林;审校 沈以文

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