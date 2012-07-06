银监会否认将取消75%的存贷比规定

路透北京7月6日电---近日有媒体报导,银监会拟在新的流动性风险监管指标中,取消存贷比不得超过75%的规定,银监会高层人士周四晚间向路透否认了上述消息,并称存贷比指标是流动性管理重要部分.

另一位接近监管层人士表示,75%的存贷比要求是全国人大通过的《商业银行法》中明文规定,这一指标很难在短期内取消或者突破.但放松存贷比监管可增加监管弹性,如淡化日均、月末、季末的考核达标,以减轻银行揽存压力.

"存贷比指标是流动性管理很重要的一部分,这有利於商业银行自主管理资产负债,银监会不会取消这个指标."上述银监会人士表示.

此前,存贷比不能超过75%的硬性约束,令追求业务扩张的中国银行业陷入前所未有的"存款饥渴症".对此,分析人士普遍将其归咎於法定存款准备金率过高、理财产品旺销以及外汇占款减少等因素.

今年年初,中国央行官员孙国峰撰写的理论书籍--《第一排:中国金融改革的近距离思考》亦提出:是否商业银行法设定的"贷存比(贷款/存款)不得超过75%"的条款原本就不合逻辑?

受制於中国经济增长步伐减缓,中国银行业实施新资本协议过程中已倾向宽松,原定於今年1月份实施的《商业银行资本管理办法》推迟至明年1月份实施,让各家银行得到了喘息机会.

作为实施新资本协议的配套文件,《商业银行流动性风险管理办法(试行)》去年10月份开始对外徵求意见,意见中,风险监管指标包括:流动性覆盖率、净稳定资金比例、存贷比和流动性比例,其中要求"商业银行的存贷比应当不高於75%".(完)

--发稿 赵红梅; 审校 杨淑祯

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