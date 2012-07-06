银监会就农户贷款管理办法公开徵求意见

路透北京7月6日电---中国银监会周五就农户贷款管理办法发布徵求意见稿,重点强化风险控制要求.明确审贷与放贷相分离,强化贷後对账检查.

意见稿拓宽法规覆盖的业务范围.在充分考虑农户生产、生活消费等各类贷款需求基础上,对贷款进一步具体化,包括农户大额、小额贷款,生产、生活贷款.同时对抵押、担保、信用等多种贷款方式一并进行规范.

同时,注重提高农户贷款可获得性和便利性,丰富农户信贷产品,简化了贷款审批程序.如规定小额信用贷款采用"一次核定、随用随贷、余额控制、周转使用、动态调整"的模式,可实施批量审批、在线审批方式.

意见稿并强调保护农户消费者权益,对阳光信贷、限时办结、贷款到期前预先提示借款人安排还款、严禁乱收费等不规范经营行为、严防假冒名贷款等规定,充分体现对农户权益的保护.

截至今年3月末,金融机构农户贷款余额33,062亿元人民币,比2007年末增长146.7%,占各项贷款的5.4%,占涉农贷款的比例达21.3%.(完)

欲了解更多详情,请点选中国银监会网站(www.cbrc.gov.cn)

--发稿 沈燕; 审校 张喜良

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