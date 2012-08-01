银监会终结信托“刚性兑付”--消息

路透北京8月1日电---据了解情况的消息人士称,中国银监会对信托公司的监管思路正在发生转变,允许信托公司暴露风险,并且希望利用市场机制化解兑付危机,不要总是无论对错"刚性兑付".

两位来自信托公司的人士称,银监会希望信托公司如果是合规合法尽职尽责操作的话,出现收益不好或者没有收益的情况,就不要再刚性兑付了.

"银监会(近日)开会的态度是希望按照你自身的风险控制,市场机制去解决."一位了解情况的信托公司高管称.

另一位北京的信托公司业务部总经理则称,银监会现在的监管思路有很大进步,之前是坚决"不能出事",现在已经变成允许有风险,但要成功化解.要求信托公司提高风险预警和化解能力.

近期信托兑付问题受到高度关注,中诚信托30亿元矿业信托出现兑付危机,吉林信托被骗贷1.5亿元,江西政府兜底华融信托给赛维的5亿元信托贷款......市场一方面担心信托业出现多米诺骨牌效应,大面积无法兑付;另一方面也对非市场化的兜底行为表示担忧.

上述高管称,中诚信托事件以後,银监会还是很客观的,认可这是个别案例造成的风险,不是系统性风险,属於正常现象.

路透尚未联络到银监会相关人士对上述消息予以置评.

其实从法理来讲,信托公司本无利用自有资金兜底的义务,只是"出事"历来是从监管层到股东到信托公司自己都不愿看到的.中国银监会颁布的《信托公司管理办法》明确规定:信托公司经营信托业务,不得承诺信托财产不受损失或者保证最低收益.信托产品风险的"买者自负"原则实际上是一项强制性法律原则,信托当事人任何一方也不得以约定加以排除.

中国信托业协会专家理事周小明上周撰文用很大篇幅讨论"刚性兑付",表示当个案信托产品发生风险事件,监管部门督导信托公司有效处置风险、信托公司采取有效措施处置风险,其实质是确保信托公司履行受托人的尽职管理职责,而不是要确立对信托产品"刚性兑付"的潜规则.

上海的一位业内人士将此言解读为,监管层授意下,对市场化手段解决兑付问题,终结无条件兜底的预热.

但多位信托项目经理则表示,自己手头目前没有存在兑付压力的项目,除非大型企业出现资金问题,牵扯到很多家信托公司,否则不会有兑付风险.(完)

--发稿 张胜男; 审校 屈桂娟

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