建行称所有经营指标已满足监管新规

资料图片显示上海一家建设银行网点。以资产计中国第二大银行--中国建设银行周四称，该行现时所有经营指标，均已满足明年1月1日起实施的中国新资本监管要求。 REUTERS/Aly Song

* 建行所有经营指标已满足新资本监管要求

* 争取成为首批实施新标准的银行

路透香港6月7日电---以资产计中国第二大银行--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)周四称,该行现时所有经营指标,均已满足明年1月1日起实施的中国新资本监管要求.

建行行长张建国在股东大会後对记者并表示,该行将争取成为首批实施新标准的银行.

"按照新规框架进行认真测算,相关的所有资本要素,建行都符合."他并称,银监会将"成熟一个批一个",建行希望成为第一批实施新标准的银行.

被称为中国版"巴塞尔协议III"的银行资本监管新规几经修改,终於通过国务院审议,并定於2013年1月1日开始实施.

周三召开的中国国务院常务会议通过新版"商业银行资本管理办法(试行)",其中明确,系统重要性银行和其他银行的资本充足率监管要求分别为11.5%和10.5%,与国内现行监管要求保持一致;并要求商业银行合理安排资本充足率达标过渡期,以利於保持适当的信贷增速.

摩根大通的报告称,中国版巴III将於明年起开始执行,至2019年1月1日前完成,与国际版巴III时间表一致.而消息对银行来说有正面作用,因为银行今年可以专注于保持适度的贷款增长.

在同一场合上,建行董事长王洪章称,预计今年下半年的宏观经济走势会较上半年好一些,并有信心实现今年信贷增长速度和总量目标.

张建国并提到,建行第一季度净息差稍微回落,但预计全年保持平稳.

张建国此前接受路透专访时表示,中国经济已进入结构调整中的增速放缓期,银行不要寄希望于过去超高速增长,应着力打好基础,调整结构.建行净利增速仍会保持稳健,今年新增贷款会持平或略高於去年的8,300亿元人民币水平.全年净息差则有望保持稳定在2.6%的水平.

本地时间下午1:49时,建行H股升0.18%至5.47港元,过去一个月则跌8.08%.(完)

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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