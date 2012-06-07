建行称所有经营指标已满足监管新规

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
* 建行所有经营指标已满足新资本监管要求
* 争取成为首批实施新标准的银行
路透香港6月7日电---以资产计中国第二大银行--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)周四称,该行现时所有经营指标,均已满足明年1月1日起实施的中国新资本监管要求.
建行行长张建国在股东大会後对记者并表示,该行将争取成为首批实施新标准的银行.
"按照新规框架进行认真测算,相关的所有资本要素,建行都符合."他并称,银监会将"成熟一个批一个",建行希望成为第一批实施新标准的银行.
被称为中国版"巴塞尔协议III"的银行资本监管新规几经修改,终於通过国务院审议,并定於2013年1月1日开始实施.
周三召开的中国国务院常务会议通过新版"商业银行资本管理办法(试行)",其中明确,系统重要性银行和其他银行的资本充足率监管要求分别为11.5%和10.5%,与国内现行监管要求保持一致;并要求商业银行合理安排资本充足率达标过渡期,以利於保持适当的信贷增速.
摩根大通的报告称,中国版巴III将於明年起开始执行,至2019年1月1日前完成,与国际版巴III时间表一致.而消息对银行来说有正面作用,因为银行今年可以专注于保持适度的贷款增长.
在同一场合上,建行董事长王洪章称,预计今年下半年的宏观经济走势会较上半年好一些,并有信心实现今年信贷增长速度和总量目标.
张建国并提到,建行第一季度净息差稍微回落,但预计全年保持平稳.
张建国此前接受路透专访时表示,中国经济已进入结构调整中的增速放缓期,银行不要寄希望于过去超高速增长,应着力打好基础,调整结构.建行净利增速仍会保持稳健,今年新增贷款会持平或略高於去年的8,300亿元人民币水平.全年净息差则有望保持稳定在2.6%的水平.
本地时间下午1:49时,建行H股升0.18%至5.47港元,过去一个月则跌8.08%.(完)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
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