国开行6月末不良贷款率续降 资产总额较去年底增逾一成

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京7月16日电---国家开发银行周一称,截止6月末,不良贷款率降至0.33%,为连续29个季度保持在1%以内;资产总额增至6.91万亿元人民币,较2011年底增逾一成.
中国广播网报导引述国开行董事长陈元称,该行资产质量继续保持优良,今年上半年,其61%的新增贷款投向煤电油运、农林水、通讯和公共基础设施,67.1%的新增贷款投向中西部地区和东北老工业基地.
报导并表示,国开行目前在文化产业贷款余额达到1,344亿元,发放环保及节能减排贷款1,170亿元.截至6月底,该行外汇贷款余额2,291亿美元.
截止2011年年底,国开行资产总额达6.25万亿元,实现净利456亿元,同比增加23%;不良贷款率降至0.40%;发行债券余额为44,764亿元,同比增长20%,占总负债的77%.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。