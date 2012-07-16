国开行6月末不良贷款率续降 资产总额较去年底增逾一成

路透北京7月16日电---国家开发银行周一称,截止6月末,不良贷款率降至0.33%,为连续29个季度保持在1%以内;资产总额增至6.91万亿元人民币,较2011年底增逾一成.

中国广播网报导引述国开行董事长陈元称,该行资产质量继续保持优良,今年上半年,其61%的新增贷款投向煤电油运、农林水、通讯和公共基础设施,67.1%的新增贷款投向中西部地区和东北老工业基地.

报导并表示,国开行目前在文化产业贷款余额达到1,344亿元,发放环保及节能减排贷款1,170亿元.截至6月底,该行外汇贷款余额2,291亿美元.

截止2011年年底,国开行资产总额达6.25万亿元,实现净利456亿元,同比增加23%;不良贷款率降至0.40%;发行债券余额为44,764亿元,同比增长20%,占总负债的77%.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红

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