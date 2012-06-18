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中国财经 | 2012年 6月 18日 星期一 18:37 BJT

国开行将为港交所收购LME提供18亿美元贷款--消息

路透香港6月18日电---消息人士透露,国开行已经承诺向香港交易及结算所有限公司提供18亿美元贷款,支持後者收购伦敦金属交易所(LME).

据消息人士表示,该是一笔三年期双边贷款,贷款方仅为国开行及其香港分行.

市场消息人士表示,国开行双边贷款料将取代德意志银行、汇丰和瑞银提供的20亿美元过桥贷款.

港交所上周五公布将以13.88亿英镑(22亿美元)收购LME,并将贷款至少11亿英镑来为并购提供资金.

港交所声明显示,日後拟将通过发行股票及债券的方式,来为部分或所有信贷额度进行再融资.

港交所报价为每股LME股票支付107.60英镑.并购案有赖于英国金融服务监管局(FSA)和75%LME股东的批准.

并购案料将於今年第四季完成.(完)

--编译 梁睿雪;审校 隋芬

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