《热点透视》国开行也许要为偏离传统使命付出代价

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚; 编译 白云

路透香港6月28日电---中国最大的政策性银行--国家开发银行在广撒爱心.握有约1万亿(兆)美元资产的国开行不仅支持国内基础设施建设,还惠及远在美国加州的建筑商,帮扶国内电子商务公司阿里巴巴网络1688.HK.

国开行的传统使命是为国内基础设施、经济适用房和农业项目提供低息长期贷款.如今帮助国内企业出口商品和服务,取得海外资源成为该行新的工作重点.国开行2011年的外币贷款跳增49%,至2,100亿美元,占其总资产的逾五分之一.那也许让国开行得以成为中国业务国际化程度最高的银行.中国银行体系的总贷款中海外贷款所占比例不到2%.

国开行的所有融资几乎都是从国内债券市场获得.在2011年获得1,690亿美元规模创纪录的融资後,国开行表示计划在2012年再发债融资1,670亿美元.巨大的发债规模推高了国开行债券的收益率,使得该行债券收益率较其它两家政策性银行债券的收益率之差扩大,另外两家银行分别是农业发展银行和进出口银行.国开行2011年甚至被迫取消一次债券发售.不过其资产负债表规模去年还是扩大了22%.国开行持续有融资需求很可能继续推高其借贷成本.

国开行贷款迄今出现的损失尚在最小程度,但逐步更多地涉足海外项目,让人不禁对该行贷款的潜在损失提高警惕.国开行不良贷款与资产之比2011年仅为0.4%.该行贷款的偿还通常要优先于其它国有银行.国开行董事长陈元的父亲是中国开国元老之一,这点也对该行有帮助.国开行精通国内市场且有很大影响力.但说到追回海外贷款,比如追回对加州建筑商的贷款,那些优势能提供的帮助不大.

海外交易有时候是具有政策意义的,比如中国国家总理温家宝提议国开行牵头对拉美南方共同市场(Mercosur)的100亿美元贷款.而为港交所收购伦敦金属交易所(LME)和阿里巴巴回购雅虎所持少数股权提供融资,则和国开行的使命出现偏离.国开行业务快速扩张或许能为中国当局赢得新的影响力,但最终也可能为此付出代价.(完)

--译文审校 隋芬

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