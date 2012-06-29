《热点透视》国开行也许要为偏离传统使命付出代价

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 顾蔚; 编译 白云
路透香港6月28日电---中国最大的政策性银行--国家开发银行在广撒爱心.握有约1万亿(兆)美元资产的国开行不仅支持国内基础设施建设,还惠及远在美国加州的建筑商,帮扶国内电子商务公司阿里巴巴网络1688.HK.
国开行的传统使命是为国内基础设施、经济适用房和农业项目提供低息长期贷款.如今帮助国内企业出口商品和服务,取得海外资源成为该行新的工作重点.国开行2011年的外币贷款跳增49%,至2,100亿美元,占其总资产的逾五分之一.那也许让国开行得以成为中国业务国际化程度最高的银行.中国银行体系的总贷款中海外贷款所占比例不到2%.
国开行的所有融资几乎都是从国内债券市场获得.在2011年获得1,690亿美元规模创纪录的融资後,国开行表示计划在2012年再发债融资1,670亿美元.巨大的发债规模推高了国开行债券的收益率,使得该行债券收益率较其它两家政策性银行债券的收益率之差扩大,另外两家银行分别是农业发展银行和进出口银行.国开行2011年甚至被迫取消一次债券发售.不过其资产负债表规模去年还是扩大了22%.国开行持续有融资需求很可能继续推高其借贷成本.
国开行贷款迄今出现的损失尚在最小程度,但逐步更多地涉足海外项目,让人不禁对该行贷款的潜在损失提高警惕.国开行不良贷款与资产之比2011年仅为0.4%.该行贷款的偿还通常要优先于其它国有银行.国开行董事长陈元的父亲是中国开国元老之一,这点也对该行有帮助.国开行精通国内市场且有很大影响力.但说到追回海外贷款,比如追回对加州建筑商的贷款,那些优势能提供的帮助不大.
海外交易有时候是具有政策意义的,比如中国国家总理温家宝提议国开行牵头对拉美南方共同市场(Mercosur)的100亿美元贷款.而为港交所收购伦敦金属交易所(LME)和阿里巴巴回购雅虎所持少数股权提供融资,则和国开行的使命出现偏离.国开行业务快速扩张或许能为中国当局赢得新的影响力,但最终也可能为此付出代价.(完)
--译文审校 隋芬
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。